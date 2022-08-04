升息未必最佳 亞洲央行傾向部署外匯存底來阻貶本幣

亞洲新興經濟體貨幣雖然紛紛貶值，但相較於加入聯準會 (Fed) 的激進升息行列，亞洲國家現階段仍傾向動用大量外匯存底，來支撐本幣。

印度、泰國和南韓今年外匯存底共減少 1150 億美元，反映他們透過出售美元來阻貶本國貨幣。雖然亞洲多數央行仍在升息，經濟學家認為，升息多半是為了抑制通膨，而非縮小與美國的利差，這些央行希望透過緩慢的升息周期，在不拖累經濟的情況下控制通膨。

瑞穗銀行經濟和戰略主管 Vishnu Varathan 表示，新興市場亞洲央行不太願意加入競爭性升息的行列，大量累積外匯存底為這些央行提供一些空間，作為支持本國貨幣和遏制輸入性通膨的手段。

馬來亞銀行經濟學家 Chua Hak Bin 也說：「許多亞洲央行在資本流入與美國低利率期累積外匯存底，現在正值可動用的時機。保持貨幣穩定對於提振經濟信心、降低對出口商和債務人的威脅非常重要，尤其是對規模更小、更開發的經濟體來說。」

作為全球最大新興市場，中國今年的外匯儲備規模已減少 1790 億美元，為抵銷清零政策影響，中國人民銀行也調降部分貸款利率。

印度今年外匯存底減少 620 億美元，同時將基準利率調升 90 個基點。在這段期間，盧比不斷下探紀錄新低，但觀察整個亞洲地區年初至今的貨幣表現，盧比仍維持在前段班。

南韓今年外匯存底減少近 250 億美元。該國從一年前開始啟動升息，但今年落後聯準會。韓元自 1 月初以來已跌至少 9%，達 2009 年以來最低水平。

巴克萊 (Barclays) 外匯和新興市場總經策略研究主管 Ashish Agrawal 表示，印度和南韓的低利率，加上市場對其股票和科技業的吸引力，應有助於支撐盧比和韓元。

觀察其他亞洲國家，泰國今年外匯存底也減少 280 億美元，利率仍維持在紀錄低點，菲律賓、印尼和馬來西亞等國外匯存底也都有所下滑。

野村控股印度和亞洲 (日本除外) 首席經濟學家 Sonal Varma 表示，在保護本國貨幣方面，升息不一定會發揮作用，因此各國央行正在採取允許部分貶值以及擴大外匯存底的組合手段。

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