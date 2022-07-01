人民幣持續崛起 全球外匯存底比率再創新高

國際貨幣基金（IMF）發布的數據顯示，第 1 季人民幣占全球外匯存底的比率達到 2.88%，再創歷史新高，顯示人民幣持續崛起，鞏固官方準備貨幣地位。

IMF 周四（30 日）發布的全球「官方外匯存底幣別組成」（COFER）數據顯示，第 1 季人民幣占全球外匯存底的比重為 2.88%，高於去年第 4 季的 2.79%，改寫歷史新高，是全球第五大準備貨幣。

數據顯示，上季美元仍是全球主要央行持有規模最大的準備貨幣，占全球外匯存底的比率為 58.88%，與去年第 4 季相比持平，不如去年同期的 59.4%。

第 1 季英鎊占全球外匯存底的比重為 4.97%，高於去年第 4 季的 4.8%，全球第二大準備貨幣歐元從 20.6% 降至 20%，日圓從 5.5% 降至 5.4%。

倫敦金融時報報導，瑞銀的調查結果顯示，已投資或有意投資人民幣的受訪央行外匯存底管理者，今年比率為 85%，比去年的 81% 高。瑞銀在 4 月至 6 月期間調查全球 30 家主要央行。

瑞銀全球主權市場策略部門主管 Massimiliano Castelli 說：「我們看到美元霸主地位逐漸被削弱，出現多極貨幣體系。」

五分之四受訪央行官員認為，走向多極世界將使人民幣受益，認為美元受惠的央行官員，比率不到一半。

對美國高通膨的擔憂，以及聯準會（Fed）對抗通膨的努力，短時間內也打擊各國央行對美元的信心。央行通常透過美國公債持有美元，但隨著 Fed 緊縮貨幣政策，今年來美國公債面臨沉重賣壓。

調查顯示，在擔憂美國公債的情況下，外匯存底管理者正在尋找股票、綠色債券、抗通膨債券等替代資產。近半受訪者說，與去年相比，投資組合更加多元化。