〈台幣〉觀望台海局勢量能急凍 微貶收29.994元

台海緊張局勢升溫，台北股匯今 (4) 日受到干擾走勢震盪，外資持續賣超並偏向觀望，新台幣兌美元連續第 4 天測試 30 元大關，盤中最低來到 30.02 元，呈現狹幅整理，終場再度重回 29 字頭，以 29.994 元作收，微貶 0.4 分，台北及元太外匯市場成交量能急凍，成交值合計 9.76 億美元。

外資近來偏向匯出資金避風頭，使得新台幣屢次貶破 30 元整數關卡，但央行連日緊盯匯價，適時介入調節，強勢將匯價拉升至 29 字頭，新台幣今天陷入狹幅整理走勢，一度貶到 30.02 元，終場收 29.994 元，貶 0.4 分，台北外匯市場成交值 7.12 億美元，元太外匯市場成交值 2.64 億美元。

多位 Fed 官員示意將團結一致，把利率拉高至足以抑制 40 年來最嚴重通膨的水準，堅定繼續升息路線，市場分析師認為，周五即將揭曉的非農就業數據，應有助於為美元奠定基調。美元指數周三持續反彈，回升至 106 附近，攀一周高點。

中方展開軍演三天，引發股匯市動盪，台股今天盤中賣壓出籠，一度急殺逾 230 點，摜破 14600 點關卡，不過，在電子股回穩下，傳產、金融跌勢迅速收斂，留下 150 多點下影線，終場跌 74 點，收 14702 點，月線失而復得。外資再賣超 42.53 億元，為連續 4 個交易日賣超。