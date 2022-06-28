亞洲央行出手阻貶 外匯存底大縮水

多年來一直在累積外匯存底的亞洲央行，如今面對強勢美元，開始動用外匯存底，以提振本幣。

截至 6 月 17 日，泰國的外匯存底降至 2,214 億美元，為兩年多來最低水準。印尼外匯存底處於 2020 年 11 月以來最低水準。南韓和印度的外匯存底也處於一年多來低點。馬來西亞的外匯存底，則出現 2015 年以來最大降幅。

GAMA 資產管理公司全球宏觀投資組合經理人 Rajeev De Mello 說：「當市場波動過大時，一些國家會動用外匯存底，以穩定本幣。他們知道無法扭轉本幣兌美元跌勢，但可減緩跌勢。」

從 1997 年亞洲金融危機中吸取教訓，各國央行一直在累積美元，以便在市場劇烈波動時捍衛本幣。

今年，隨著美國聯準會（Fed）鷹派立場提振美元，許多央行轉而買進本幣：泰國、印尼等國央行承諾要減緩本幣波動，菲律賓央行表示，披索兌美元匯率由市場決定，干預只為遏止過度波動。

由於下月 Fed 可能再度大幅升息，亞洲貨幣料將承受更大壓力。目前亞幣已徘徊在多年低點，菲律賓披索周一（27 日）貶至 2005 年以來低點，上周印度盧比觸及歷史新低。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 （James Bullard）上周五表示，Fed 在壓制通膨方面必須採取大膽行動，以防通膨預期升得更高，變得根深柢固。他個人希望年底前將聯邦資金利率上調至 3.5%。

本月 Fed 宣布升息 3 碼（75 個基點），寫下 1994 年來最大升幅，基準利率升至 1.5%-1.75%。