〈紐約匯市〉Fed升息立場堅定+非製造業數據意外回升 美元續揚

美國聯準會 (Fed) 官員堅定升息立場，昨日推動美元強彈，在公布 7 月 ISM 非製造業指數意外回升後，美元指數周三 (3 日) 續漲。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.13%，報 106.37，DXY 盤中最高升至 106.82，為一周高點，尾盤漲幅收斂。

美國供應商管理協會 (ISM) 公布 7 月非製造業指數意外反彈，中止連續 3 個月下滑趨勢，報告指出供應鏈瓶頸和物價壓力趨緩，並為「經濟未陷入衰退」的觀點提供支持。

隨著投資人重新評估 Fed 升息的積極度，美元指數近期回落，然而，在多位 Fed 官員示意將團結一致，將利率拉高至足以抑制 40 年來最嚴重通膨的水準後，美元周二走強。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 表示，對美元來說，昨天是重要的一天。聯準會仍堅定繼續升息，打擊市場對於 Fed 將放緩升息步調的希望，這有助於提振美元。

市場分析師認為，即將於周五揭曉的非農就業數據，應有助於為美元奠定基調。

美元兌日元周三升 0.49%，至 1 美元兌 133.85 日元。

Button 稱，日元的避險地位正在下滑，反觀美元既是成長泉源，也是避風港。他認為裴洛西訪台後所產生的摩擦，也可望支撐美元。

歐元兌美元走強後於平盤震盪，截稿前微升 0.03% 至 1.0166 美元。經濟數據顯示，歐元區 7 月商業活動和 6 月零售銷售均較前月下滑。

英鎊在央行決策會議前夕走軟，兌美元匯率貶 0.16% 至 1.2141 美元。市場預期，英國央行將連續第六次升息。

最大貿易夥伴國的樂觀經濟數據，幫助抵銷油價下滑的影響，使加幣獲得提振，加幣兌美元周三漲 0.24% 至 1.2841 加幣。

美國是加拿大最大貿易夥伴國，含石油在內，加拿大有高達 75% 的出口商品銷往美國。

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