馬克宏轉述：OPEC兩大產油國幾乎已達最大產能

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 周一 (27 日) 表示，阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 領導人向他透露，石油輸出國家組織 (OPEC) 兩大產油國已達最大產能，幾乎無法再增加石油產量。

七大工業國組織 (G7) 領袖峰會周日 (26 日) 於德國登場，根據路透捕捉到的畫面，馬克宏在會議上把和阿聯總統 Mohammed bin Zayed(簡稱 MbZ) 的談話轉述給美國總統拜登 (Joe Biden)。

馬克宏說，MbZ 告訴他兩件事，首先是阿聯已達到最大產能，再來，沙烏地阿拉伯可再增產 15 萬桶 / 日，或是再多一點，但他們在 6 個月內沒有巨大的備用產能。

阿聯能源部長 Suhail Al Mazrouei 也向國家通訊社證實馬克宏的說法，稱若按 OPEC + 目前的產量基準，阿聯酋正接近最大產能。

儘管如此，國際能源署 (IEA) 數據顯示，兩國實際備用產能遠比上述說法來得更高，共計可達約 280 萬桶 / 日。

路透報導馬克宏言論後，基準油價擴大漲幅。周一截稿前，布蘭特原油期貨漲 1.17% 至每桶 112.28 美元，WTI 原油期貨漲 1.13% 至每桶 110.81 美元。

近月來，隨著供應短缺和需求反彈，油價持續上漲，並在 2 月下旬爆發俄烏戰爭後進一步走高，沙國和阿聯酋長期被視為 OPEC 產油國中唯二具有備用產能，能幫助提高全球石油供應並壓低油價的國家。

為了遏制國內不斷攀高的燃料價格，拜登預計下月出訪中東，市場預期，拜登此行將向沙國喊話要求進一步增產。