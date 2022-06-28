馬克宏轉述：OPEC兩大產油國幾乎已達最大產能

馬克宏轉述：OPEC兩大產油國幾乎已達最大產能 (圖：AFP)
馬克宏轉述：OPEC兩大產油國幾乎已達最大產能 (圖：AFP)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 周一 (27 日) 表示，阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 領導人向他透露，石油輸出國家組織 (OPEC) 兩大產油國已達最大產能，幾乎無法再增加石油產量。

七大工業國組織 (G7) 領袖峰會周日 (26 日) 於德國登場，根據路透捕捉到的畫面，馬克宏在會議上把和阿聯總統 Mohammed bin Zayed(簡稱 MbZ) 的談話轉述給美國總統拜登 (Joe Biden)。

馬克宏說，MbZ 告訴他兩件事，首先是阿聯已達到最大產能，再來，沙烏地阿拉伯可再增產 15 萬桶 / 日，或是再多一點，但他們在 6 個月內沒有巨大的備用產能。

阿聯能源部長 Suhail Al Mazrouei 也向國家通訊社證實馬克宏的說法，稱若按 OPEC + 目前的產量基準，阿聯酋正接近最大產能。

儘管如此，國際能源署 (IEA) 數據顯示，兩國實際備用產能遠比上述說法來得更高，共計可達約 280 萬桶 / 日。

路透報導馬克宏言論後，基準油價擴大漲幅。周一截稿前，布蘭特原油期貨漲 1.17% 至每桶 112.28 美元，WTI 原油期貨漲 1.13% 至每桶 110.81 美元。

近月來，隨著供應短缺和需求反彈，油價持續上漲，並在 2 月下旬爆發俄烏戰爭後進一步走高，沙國和阿聯酋長期被視為 OPEC 產油國中唯二具有備用產能，能幫助提高全球石油供應並壓低油價的國家。

為了遏制國內不斷攀高的燃料價格，拜登預計下月出訪中東，市場預期，拜登此行將向沙國喊話要求進一步增產。

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