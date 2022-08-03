鉅亨美股雷達：投資人關注美中地緣政治情勢 AMD財測遜於預期

美股重要看點：

投資人關注美中之間的地緣政治緊張局勢。美今日將公布 7 月 ISM 非製造業指數。美國 10 年期公債殖利率來到 2.765 %，美股期貨週三 (3 日) 上升，道瓊期貨漲 0.44%，標普 500 期貨漲 0.48%，那斯達克 100 期貨漲 0.50%。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二 (2 日) 表示，即使央行需要繼續升息來壓制通膨，他仍相信美國可以避免經濟衰退，因為當代央行已較 70 年代、80 年代初期更具公信力。

他預估，到了 2022 年底，聯邦基金利率可能會升到 3.75-4% 區間。在今年四度升息後，目前聯邦基金利率落在 2.25-2.5%。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，Fed 在實現通膨目標方面還有很長一段路要走，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也相繼發表鷹派談話。

費城 Fed 行長哈克 (Patrick Harker) 和瑞奇蒙 Fed 行長巴金 (Tom Barkin) 今日也將發表談話。

市場對安全資產的尋求隔夜略有緩解，但在眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 與台灣總統蔡英文交談後，投資人仍在關注美中關係的發展。由於中國強烈反對，她的台灣之行備受關注。

在經濟數據方面，美東時間上午 9:45 將發布服務業採購經理人指數 (PMI)。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月 ISM 非製造業指數，預估 53.5，前值 55.3

重要個股動態：

受惠於資料中心業務的亮眼表現，PC 處理器大廠 AMD(AMD-US) 周二 (2 日) 盤後公布第二季財報佳，但第三季財測遜於預期，執行長蘇姿丰預估 PC 銷售將以更大幅度下滑。週三 (3 日) 盤前股價下跌約 6%。

AMD 執行長蘇姿丰坦承公司對 PC 業務看法更加保守，目前預估第三季 PC 銷售將下滑約 15%(mid-teens)，下滑幅度高於上季預估的「偏高的個位數」(high single digits)。但蘇姿丰仍樂觀表示，相信公司正在擴大伺服器和 PC 市場的市占率。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

PayPal (PYPL-US) 周二 (2 日) 公布第二季財報高於預期，且上修全年財測，激勵盤後股價漲逾 11%。PayPal 在其財報中表示，已與最大股東 Elliott Management 簽訂能創造價值的資訊共享協議。

Paypal 在財報中引述 Elliott 管理合夥人 Jesse Cohn 的說法：「Elliott 對 PayPal 投資約莫 20 億美元，是最大的投資人之一，Elliott 堅信 PayPal 的價值主張。PayPal 在其支付業務中擁有無與倫比且領先業界的足跡，有贏得近期和長期勝利的能力。」

在此消息發布前一日，Elliott 表示已成為社交網路平台 Pinterest 的最大投資者。

PYPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

星巴克 (SBUX-US) 周二 (2 日) 盤後公布，受益於美國消費者冷飲需求提振，2022 會計年度第三季獲利和營收均高於預期，盤後上漲 1.47%。

有別於業界說法，星巴克臨時執行長舒茲 (Howard Schultz) 表示，顧客並未因為通膨上升而減少交易或支出，他歸功星巴克的定價能力和顧客忠誠度，才能抵抗業界趨勢。

麥當勞、Chipotle Mexican Grill 等餐飲公司先前表示，由於油價和雜貨售價上漲，令消費者更撙節支出，已發現低收入消費者減少到餐廳用餐的次數，或單次消費金額下降。