〈財報〉Paypal上修全年財測 Elliott砸20億美元投資 盤後激漲11%

PayPal (PYPL-US) 周二 (2 日) 公布第二季財報高於預期，且上修全年財測，激勵盤後股價漲逾 11%。PayPal 在其財報中表示，已與最大股東 Elliott Management 簽訂能創造價值的資訊共享協議。

Paypal 在財報中引述 Elliott 管理合夥人 Jesse Cohn 的說法：「Elliott 對 PayPal 投資約莫 20 億美元，是最大的投資人之一，Elliott 堅信 PayPal 的價值主張。PayPal 在其支付業務中擁有無與倫比且領先業界的足跡，有贏得近期和長期勝利的能力。」

在此消息發布前一日，Elliott 表示已成為社交網路平台 Pinterest 的最大投資者。

近時確認，Paypal 周二收高 1.20%，盤後上漲 11.07%，報每股 99.55 美元，但今年迄今仍下跌 52%。

全年財測

調整後每股獲利：3.87 美元至 3.97 美元 vs. 3.82 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

根據 PayPal 上一季時發布的全年財測，其調整後每股獲利為 3.81 美元至 3.93 美元

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

調整後每股獲利：93 美分 vs. 86 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 9% 至 68.1 億美元 vs. 67.9 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

每月全球活躍用戶：年增 6% 至 4.29 億人 vs. 4.328 億人 (StreetAccount 調查的共識預期)

雖然營收較去年同期成長，但 PayPal 第二季淨損 3.41 億美元，每月活躍用戶年增 6%，但仍不及分析師預期。

PayPal 強調公司在資本效率方面取得的進展，預估今年成本將減少 9 億美元，且稱成本削減和其他轉變所帶來的年化收益應該能讓公司在 2023 年至少省下 13 億美元。

執行長 Dan Schulman 在財報電話會議上表示：「我們人力充沛，可以更有生產力。」

PayPal 在 4 年前啟動 100 億美元庫藏股計畫後，終於又宣布新的一項 150 億美庫藏股計畫。

Schulman 表示，公司正自股票交易在內的某些領域中撤回，並將聚焦商店卡片業務，而不僅僅關注二維碼，且公司也正在探索與其 Venmo 支付 app 之間的互操作性。

結合與 Elliott Management 的協議，針對資本回報方案，PayPal 承諾與 Elliott Investment Management L.P. 合作進行全面評估。《華爾街日報》7 月報導，Elliott 已在 PayPal 任職。

Schulman 表示：「我們的討論集中在運營改進、創收投資和資本分配上，而他們與我們的短期和長期目標和計畫一致。」

PayPal 表示，正在尋找能取代已擔任營運長 2 年的 Mark Britto 的人選。Britto 今年稍晚將退休。

第二季大功臣主要是 Venmo 的成長，淨增 40 萬個新活躍帳號。第一季淨增 240 萬個活躍帳號，因此今年上半年淨增約 280 萬個活躍帳號，但 PayPal 全年目標仍打算淨增 1000 個活躍帳號。

Schulman 表示：「然而，正如我們所有的預測一樣，活躍帳戶的增長恐受到更廣泛的經濟因素影響，因為消費者信心下降，對非必需品的需求下降，令能推動本業獲取顧客的渠道遭受負面衝擊。」