裴洛西訪台 挑動全球金融市場敏感神經 中港台賣壓湧現

台股周二（2 日）盤中大跌逾 300 點，中國 A 股三大指數的跌幅均超過 2%，恒生科技指數更重挫逾 4%，原因是美國眾院議長裴洛西周二可能訪台，挑動全球金融市場敏感神經。

台股周二早盤重摔 310 點或 2.07%，跌破五日線，新台幣兌美元匯價貶 0.3% 至新台幣 30.06 元兌 1 美元。中國 A 股三大指數的跌幅均超過 2%，離岸人民幣匯率下探至 5 月以來最低點。恒生科技指數更重挫逾 4%。

避險資產美國公債與日元走高，且日元匯價觸及兩個月高點。

裴洛西周二可能訪台，以及北京可能祭出經濟報復，給台灣市場增添壓力。今年來資金流出台股的規模，是全亞洲第二大，僅次於中國。

加拿大皇家銀行資本市場公司亞洲貨幣策略部門主管 Alvin Tan 說，裴洛西出訪亞洲，顯然導致人民幣和新台幣面臨短期風險，北京勢必對台灣採取一些經濟行動，否則面子可能掛不住。

加拿大豐業銀行貨幣策略師 Qi Gao 則說，投資人必須提高警覺，因為美中兩國可能擦槍走火，爆發軍事衝突；「我們緊盯裴洛西行程，且可能看到美元兌人民幣、美元兌新台幣匯率勁升。」

中國常駐聯合國代表張軍周一說：「關於美國眾議長裴洛西訪問台灣，中方近期已多次向美方表明嚴重關切和堅決反對。這樣的訪問顯然是危險的、挑釁性的，將向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重違反一個中國原則。」