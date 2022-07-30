裴洛西對亞洲行感到興奮 未鬆口是否訪台

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 傳聞將在美國當地周五 (29 日) 展開亞洲行，她當天對可能的亞洲出訪行表示感到「興奮」，但未鬆口是否訪台。白宮官員同日表示，未發現中國任何可能的軍事行動。

裴洛西周五稍早召開每周例行記者會，當被問到可能訪問哪些國家時，她以安全顧慮為由拒絕證實任何旅行計畫，僅對記者表示「一路上，你們將會聽到消息」。

裴洛西表示，國會必須成為拜登政府亞太戰略的一部分，這可以從「安全、經濟、治理」三個面向下手，亞洲行的重要性不言而喻。

裴洛西的亞洲四日行程據傳計劃拜訪日本、南韓、新加坡、馬來西亞，台灣則被列在「暫定」(tentative) 行程。華爾街日報 (WSJ) 引述一名知情人士報導，已經著手進行訪台的後勤工作。

如果裴洛西訪台，將是 25 年迄今來台最高階的美國政治人物，但中國一再警告，裴洛西若訪台，將造成重大後果。美國總統拜登周四和中國國家主席習近平進行兩個多小時通話鍾，習近平在台灣議題上向拜登警告「玩火必自焚」，拜登則說，美國對台政策未改變，反對片面改變台海現狀。

白宮國安委員會發言人柯比 (John Kirby) 周五表示，未見到中國有採取任何軍事回應的任何具體、明確跡象。

裴洛西一直以安全因素為求不願證實是否訪台，我國外交部也表示未接獲確切訊息。不過美國眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾 (Michael McCaul) 日前受訪時透露，裴洛西確實邀請他和民主黨籍議員米克斯 (Gregory Meeks) 一起訪問台灣。

裴洛西原訂 4 月展開亞洲行，但因確診 Covid-19 而延後取消行程。