〈裴洛西訪台〉中共解放軍宣布在台周圍4天軍演 台灣海空全被封鎖

美國眾議院議長裴洛西周二（2 日）晚間抵台後，中國官媒新華社授權發布解放軍於周四（4 日）12 時至周日（7 日）12 時，將在台灣周邊 6 個地區進行重要軍事演訓行動的公告示意圖，期間有關船隻與飛機不得進入上述海域與空域，如同將台灣被封鎖 4 天。

中共解放軍將在台週圍實施為期 4 天軍演。(圖片：新華社)

中國外交部聲明聲明表示，美國國會眾議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國臺灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部強調，世界上只有一個中國，臺灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。佩洛西此次訪台是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受，中國人民絕不答應。

聲明中認為，台灣當局一再「倚美謀獨」，拒不承認「九二共識」，大搞「去中國化」，推行「漸進式台獨」，而對於美國企圖搞「以台制華」，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，加強美台官方往來，為「台獨」分裂活動撐腰打氣的舉動是是十分危險的玩火行動，同時也再次提出「玩火者必自焚」的警告。

聲明還稱，針對美國會眾議長竄訪中國臺灣地區，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。

聲明最後呼籲，中美作為兩個大國，正確的相處之道只能是相互尊重、和平共處、避免對抗、合作共贏，並敦促美方，停止打「臺灣牌」搞「以台制華」，停止插手臺灣事務干涉中國內政，停止以各種形式支持縱容「台獨」分裂勢力，強調美國不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。