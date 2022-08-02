美股重點新聞摘要2022年8月2日

今日操盤前瞻

南韓 7 月 CPI

歐洲 6 月營建許可

澳洲央行 (RBA) 利率決議

美國 6 月 JOLTs 職位空缺

美股財報：暴雪 (ATVI)、英國石油 (BP)、卡特彼勒 (CAT)、馬拉松石油 (MPC)、Uber(UBER)

特斯拉股價吹起反攻號角 從 5 月低點大漲近 50%

在股東本周表決股票分割計畫之前，特斯拉股價保持漲勢，從 5 月低點算起累計已回升將近 50%。 閱讀全文

美國 7 月 ISM 製造業指數降至 52.8 連兩個月下滑 續創兩年來新低

美國周一（1 日）公布的 7 月 ISM 製造業指數下滑至 52.8，雖高於預期的 52，但仍低於 6 月的 53，已連兩個月下降，續創 2020 年 6 月以來新低，不過有跡象顯示供應吃緊正在緩解，此外價格指數自前值 78.5 大幅降至 60，創下 2020 年 8 月以來新低，暗示通膨可能已經觸頂。閱讀全文

傳裴洛西最快周二抵台訪問 美國：不改變政策及現狀

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 據傳最快周二 (2 日) 晚間搭乘專機抵台訪問，面對北京近期談話，彭博、路透、紐時等外媒均報導，白宮呼籲中國冷靜，勿升高緊張關係，裴洛西若訪台，符合美國長期政策，不改變現狀。閱讀全文

傳甲骨文為削減支出 開始進行數千人的裁員計畫

根據科技新聞媒體《The Information》周一（1 日）援引知情人士消息報導，甲骨文為削減成本，已在本月開始進行數千人的裁員計畫，首當其衝從美國開始，隨後將往其他國家分部進行裁員。與此同時，甲骨文又為了新客戶 TikTok 進行投資，據傳此舉引起一些管理層不滿。閱讀全文