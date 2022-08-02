股價腰斬又仍是業界霸主！PayPal今公布財報 華爾街謹慎樂觀

PayPal (PYPL-US) 周一股價收高 2.35% 至每股 88.56 美元，周二 (2 日) 將發布第二季財報，分析師採謹慎樂觀態度。

由於面臨後疫情時期的挑戰，PayPal 今年稍早被迫下調財測，致使今年迄今股價受重挫 53% 以上。 然而，正因為超過 50% 的大跌幅創造出投資吸引力，上周報導稱激進對沖基金 Elliott Management 已在 PayPal 建倉。

由於激進投資者進入，加上其估值具有吸引力，華爾街再次對 PayPal 的長期前景感到興奮，但短期前景卻不那麼樂觀。

根據 FactSet 調查，分析師預期第二季營收 68 億美元、每股獲利 (EPS) 46 美分，調整後 EPS 預計 87 美分。去年同期，PayPal 營收 62 億美元、EPS 1 美分，或根據 eBay 商場業務下降而調整後 EPS 1.15 美元。

由於經濟疲軟，家庭對支出更加猶豫不決，因此分析師預期支付量將下降，導致 PayPal 調整後 EPS 下降，但克服近期不利因素後，華爾街對 PayPal 的長期前景持樂觀態度，因為該公司仍是支付領域的主要參與者。

股價便宜也有幫助，目前 PayPal 股價本益比 20，遠低於 5 年平均本益比 36 的水準。

D.A. Davidson 分析師 Christopher Brendler 周一表示：「我們認為，投資者對一些短暫的不利因素過度反應了，雖然疫情對業績的助力已被證實是短暫的，但 PayPal 仍是支付生態系統中的大型業者，是給商家最高利潤的業者之一，其消費者授權也非常有價值。」

截至第一季末，PayPal 活躍帳戶達 4.29 億人，較去年同期增長 9%。Brendler 仍維持該股「買進」評級，但將目標價下調 11 美元至每股 120 美元。

