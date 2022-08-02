〈美股盤後〉裴洛西牽動美中台敏感神經 能源股領三大指數收黑

美股 8 月首個交易日迎來多項疲軟的數據，衰退擔憂加劇，加上受到美國眾議院長裴洛西訪台消息拖累，美股週一 (1 日) 開盤後狹幅震盪，原油需求前景承壓，能源股帶頭下殺，道瓊、標普與那指等三大指數微幅收黑，費半逆勢小漲。

投資人正等待石油輸出國組織與俄羅斯等組成的產油聯盟 (OPEC＋) 週三 (3 日) 即將召開會議，市場預估 OPEC＋ 將維持產油量不變，但原油需求前景承壓，國際油價週一挫跌，能源股賣壓沉重。

美國週一公布的 7 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 指數報 52.8，連兩個月萎縮，續寫 2020 年 6 月以來新低。亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 經濟模型最新預測，第三季美國國內生產毛額 (GDP) 季增年率估值從 7 月 29 日的 2.1% 降至 1.3%，經濟衰退陰霾沉重。

同時，債市發出的衰退警鈴亦響不停，2 年期與 10 年期美債殖利率曲線進一步倒掛，拖累金融股走勢。

美國明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里 (Neel Kashkari) 近期指出，聯準會正在採取緊急行動壓低通膨，但實現 2% 的長期通膨目標，仍然很遙遠。

儘管聯準會升息之路可能還很漫長，全球通膨壓力週一稍微喘口氣。烏克蘭運穀船週一從烏國南部敖德薩港 (Odessa) 駛出，這是烏俄糧食協議簽訂後，首見烏國穀物順利出口，推動糧價週一下滑。

地緣政治方面，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 正率團訪問亞洲。外媒和台媒圈盛傳，美國航空母艦雷根號已抵達巴士海峽以東的海域，裴洛西一行人最快於明晚抵台、週三將拜會台灣總統蔡英文和立法院高層，之後啟程前往日本。中國外交部發布聲明稱，裴洛西赴台將導致嚴重後果，中方堅決反對。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.77 億例，死亡數突破 640 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 123 億劑疫苗。

週一 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，能源 (-2.18%)、金融 (-0.89%) 和房地產 (-0.89%) 板塊領跌，必需消費品和非必需消費品和工業板塊收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.62%；Meta (META-US) 漲 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.33%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.97%。

道瓊成分股逾半收黑。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.71%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.53%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.41 %；波音 (BA-US) 大漲 6.13%。

費半成分股以 AMD 領漲。AMD (AMD-US) 上漲 2.45%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.53%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.40%；美光 (MU-US) 上漲 1.10%；德儀 (TXN-US) 跌 0.050%； 高通 (QCOM-US) 上漲 1.63%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.54%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.36%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.40%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.62% 至每股 161.51 美元。外媒報導蘋果計劃發行 7 年期、10 年期、30 年期及 40 年期的債券債券，替庫藏股與配息等用途籌資，並由高盛、美國銀行證券及摩根大通等投行承銷。



圖片分享社交網站 Pinterest (PINS-US) 週一上漲 2.67% 至每股 19.99 美元，盤後其股價瘋漲逾 21%。受到疲軟的廣告市場影響，Pinterest 週一盤後公布遜色的財報與財測，不過，公司確認避險基金 Elliott Management 目前是 Pinterest 的最大股東，而且全球每月活躍用戶下滑 5% 至 4.33 億，優於分析師預期。

波音 (BA-US) 大漲 6.13% 至每股 169.07 美元。波音國防工廠員工週三將對一項新擬議的勞動契約進行投票，暫時避免了罷工危機。此外，外媒報導，美國聯邦航空總署 (FAA) 已批准波音公司檢查和修復波音 787 夢想客機碳纖維複合材料框架製造缺陷的計劃，可能很快就會恢復大型 787 客機的交機。

車用半導體大廠安森美半導體 (ON-US) 下跌 4.67% 至每股 63.66 美元。安森美 2022 年第二季財報和財測皆優，但公司執行長 Hassane El-Khoury 指出：「我們對前景抱持樂觀，仍對不斷變化的市況條件保持敏感。」安森美第二季營收達到創紀錄的 20.85 億美元，年增 25%，淨利潤爲 4.56 億美元，預測第三季營收介於 20.7 億 至 21.7 億美元，毛利率為 48% 至 50%，優於市場預期。

經濟數據

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 終值報 52.2，預期 52.3，前值 52.7

美國 7 月 ISM 製造業指數報 52.8，預期 52，前值 53

華爾街分析

研究機構 Fundstrat 創辦人 Tom Lee 表示，若聯準會打算複製 80 年代「伏克爾式」升息，股市或將在未來 4 個月完全恢復過來，並在年底前創新高。

然而，一些分析師卻沒那麼樂觀。摩根士丹利分析師指出：「自我們發布年中展望以來，人們對經濟衰退的擔憂加劇，促使全球經濟增長大幅修正，美股市上升空間極微，企業財報亦可能低過市場預期。」

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 稱，在股市行情反彈之際，很顯然美國將陷入典型的衰退，拋售潮勢必將再度來臨。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主