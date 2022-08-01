美國7月ISM製造業指數降至52.8連兩個月萎縮 續創兩年來新低

美國周一（1 日）公布的 7 月 ISM 製造業指數下滑至 52.8，雖高於預期的 52，但仍較 6 月的 53 下滑，已連兩個月萎縮，續創 2020 年 6 月以來新低，不過有跡象顯示供應吃緊正在緩解，此外價格指數自前值 78.5 大幅降至 60，創下 2020 年 8 月以來新低，暗示通膨可能已經觸頂。

7 月美國 ISM 製造業細項指數：

新訂單指數報 48.0 ，前值 49.2

生產指數報 53.5，前值 54.9

僱傭指數報 49.9 ，前值 47.3

供應商交貨指數報 55.2 ，前值 57.3

存貨指數報 57.3 ，前值 56.0

客戶端存貨指數報 39.5 ，前值 35.2

價格指數報 60.0 ，前值 78.5

未完成訂單指數報 51.3，前值 53.2

出口訂單指數報 52.6，前值 50.7

原物料進口指數報 54.4，前值 50.7

(圖：ISM)

觀察指數細項，新訂單指數從 6 月的 49.2 再次下滑至 48，連續兩個月萎縮，仍處在榮枯線下，再加上未完成訂單指數從上月的 53.2 降至 51.3，創 2020 年 6 月來最低，意味著未來幾個月製造業將進一步放緩。

不過供應商交貨指數從 6 月的 57.3 降至 55.2，透露出供應鏈瓶頸似乎正在緩解，該指數高於 50 表明工廠的交貨速度放緩。

存貨指數從上月的 56.0 升至 57.3，為 1984 年以來最高，表明多數製造商的庫存正在增加，雖然許多製造商一直以來都在增加庫存，以備供應鏈進一步中斷，但庫存增加也可能不是為此準備，有專家擔心可能是過剩跡象。

此外，價格指數自上月的 78.5 大幅降至 60，創下 2020 年 8 月以來最低水準，暗示通膨可能已經觸頂，不過通膨下降的路程是緩慢且漫長的，後續還有待觀察。

就業方面，儘管 7 月僱傭指數升至 49.9，較 6 月 47.3 有所改善，但仍連續三個月低於榮枯線下方，儘管美國一些大型科技業不斷裁員，6 月時還是有許多製造商表示難以招聘人才。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，專家現在對經濟走軟情勢感到擔憂，因為新訂指數再次下滑同時供應鏈庫存有過剩跡象。

7 月的 ISM 製造業指數較去年 3 月的高點下滑近 11 個百分點，當時製造商爭相滿足消費者被壓抑的需求，經濟擺脫疫情封鎖，不過此後雖消費模式開始開始轉向服務，商品支出放緩。

同日數據顯示，美國 7 月 Markit 製造業 PMI 終值 52.2，略低於預期 52.3，初值 52.7。

ISM 與標普的 Markit 的製造業數據顯示，美國與全球其他地區普遍放緩的趨勢一致。歐洲 6 月工廠活動大幅下滑，亞洲製造業生產繼續走弱。