美國7月ISM製造業指數降至52.8連兩個月萎縮 續創兩年來新低

美國周一（1 日）公布的 7 月 ISM 製造業指數下滑至 52.8，雖高於預期的 52，但仍較 6 月的 53 下滑，已連兩個月萎縮，續創 2020 年 6 月以來新低，不過有跡象顯示供應吃緊正在緩解，此外價格指數自前值 78.5 大幅降至 60，創下 2020 年 8 月以來新低，暗示通膨可能已經觸頂。
7 月美國 ISM 製造業細項指數：
- 新訂單指數報 48.0 ，前值 49.2
- 生產指數報 53.5，前值 54.9
- 僱傭指數報 49.9 ，前值 47.3
- 供應商交貨指數報 55.2 ，前值 57.3
- 存貨指數報 57.3 ，前值 56.0
- 客戶端存貨指數報 39.5 ，前值 35.2
- 價格指數報 60.0 ，前值 78.5
- 未完成訂單指數報 51.3，前值 53.2
- 出口訂單指數報 52.6，前值 50.7
- 原物料進口指數報 54.4，前值 50.7
觀察指數細項，新訂單指數從 6 月的 49.2 再次下滑至 48，連續兩個月萎縮，仍處在榮枯線下，再加上未完成訂單指數從上月的 53.2 降至 51.3，創 2020 年 6 月來最低，意味著未來幾個月製造業將進一步放緩。
不過供應商交貨指數從 6 月的 57.3 降至 55.2，透露出供應鏈瓶頸似乎正在緩解，該指數高於 50 表明工廠的交貨速度放緩。
存貨指數從上月的 56.0 升至 57.3，為 1984 年以來最高，表明多數製造商的庫存正在增加，雖然許多製造商一直以來都在增加庫存，以備供應鏈進一步中斷，但庫存增加也可能不是為此準備，有專家擔心可能是過剩跡象。
此外，價格指數自上月的 78.5 大幅降至 60，創下 2020 年 8 月以來最低水準，暗示通膨可能已經觸頂，不過通膨下降的路程是緩慢且漫長的，後續還有待觀察。
就業方面，儘管 7 月僱傭指數升至 49.9，較 6 月 47.3 有所改善，但仍連續三個月低於榮枯線下方，儘管美國一些大型科技業不斷裁員，6 月時還是有許多製造商表示難以招聘人才。
ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，專家現在對經濟走軟情勢感到擔憂，因為新訂指數再次下滑同時供應鏈庫存有過剩跡象。
7 月的 ISM 製造業指數較去年 3 月的高點下滑近 11 個百分點，當時製造商爭相滿足消費者被壓抑的需求，經濟擺脫疫情封鎖，不過此後雖消費模式開始開始轉向服務，商品支出放緩。
同日數據顯示，美國 7 月 Markit 製造業 PMI 終值 52.2，略低於預期 52.3，初值 52.7。
ISM 與標普的 Markit 的製造業數據顯示，美國與全球其他地區普遍放緩的趨勢一致。歐洲 6 月工廠活動大幅下滑，亞洲製造業生產繼續走弱。