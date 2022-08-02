傳甲骨文為削減支出 開始進行數千人的裁員計畫

根據科技新聞媒體《The Information》周一（1 日）援引知情人士消息報導，甲骨文為削減成本，已在本月開始進行數千人的裁員計畫，首當其衝從美國開始，隨後將往其他國家分部進行裁員。與此同時，甲骨文又為了新客戶 TikTok 進行投資，據傳此舉引起一些管理層不滿。

根據《The Information》上月的報導，甲骨文計劃削減高達 10 億美元的成本，並考慮最快將在 8 月於全球裁員數千人；而周一的報導指出，此次裁員將首先影響舊金山灣區辦公室的員工，但並未提及受影響人數。

知情人士表示，甲骨文擬議的裁員可能會對美國與歐洲業務部門的員工造成不成比例的影響，包括客戶服務自動化軟體應用行銷部門，以及電子商務部門等。

報導也提到，甲骨文位於加拿大、印度與歐洲部分地區的公司可能在未來幾周與幾個月內開始裁員。對此，甲骨文並未立即回應置評請求。截稿前，甲骨文 (ORCL-US) 盤中股價下跌 1.02%，每股暫報 77.04 美元。

與此同時，甲骨文正在進行投資，以服務其新的雲端客戶之一：TikTok。甲骨文試圖在銷售雲端業務方面與亞馬遜 (AMZN-US) 展開競爭，因此 TikTok 的合約對甲骨文來說至關重要。知情人士提到，甲骨文在考慮裁員的同時又為了 TikTok 而進行投資的舉動，引起一些管理層的不滿。

美國大型科技公司相繼傳出裁員消息，先前微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 與蘋果也在討論削減或放緩招聘計畫，以應對成本上升以及經濟衰退的擔憂。