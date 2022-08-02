特斯拉股價吹起反攻號角 從5月低點大漲近50%

在股東本周表決股票分割計畫之前，特斯拉股價保持漲勢，從 5 月低點算起累計已回升將近 50%。

特斯拉 (TSLA-US) 股價周一 (1 日) 盤中一度大漲 5% 至 935.63 美元，與 5 月 24 日低點 628.16 美元相比，上漲 49%，不過該股終場回吐大部分漲幅，收在接近平盤的水準，報每股 891.83 美元。

特斯拉光在 7 月就大漲 32%，是 2021 年 10 月以來最強單月漲勢。

特斯拉將在 8 月 4 日召開年度會議，由股東表決一股拆為三股的股票分割計畫，如果通過將是 2020 年一股拆五股以來的第二次分割，那次拆股曾讓股價從宣布到執行日期間大漲 60%。

特斯拉股東本周將表決股票分割計畫。(圖: AFP)

特斯拉的強勢表現呼應美股近期廣泛的樂觀情緒。標普 500 指數 7 月共上漲 9.1%，是 2020 年 11 月以來最佳單月表現，由大型科技股組成的那斯達克 100 指數 7 月上漲 13%，是 2020 年 4 月迄今最佳表現。

特斯拉的大漲，已幫助標普 500 收復今年不少失地。標普今年來的跌幅已經收斂為 14%，特斯拉也縮小至 16%。

與中國兩業者簽約取得電池金屬

另一個帶動特斯拉盤前即上漲的消息和電池金屬原料有關，多家媒體周日披露，中國的浙江華友鈷業 (603799-CN)、中偉新材料 (300919-CN) 已和特斯拉敲定電池金屬供應合約。但特斯拉未立即回覆此消息。

浙江華友鈷業是鈷等金屬的加工業者，據說與特斯拉簽下的合約有效時間為 2022 年至 2025 年，中偉新材料則是鋰正極材料供應商，合約有效期間據說為 2023 年至 2025 年。兩家公司股價周一分別大漲 7% 和 9%。