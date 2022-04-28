〈財報〉PayPal調降全年獲利預期 但Q1營收溫和成長 激勵盤後漲逾3%

電子支付業者 PayPal (PYPL-US) 周三 (27 日) 公布第一季財報，同時下調全年獲利預期，因該公司預期總支付額恐遭通膨飆升和俄烏戰爭衝擊。

在公布第一季財報前，本周 PayPal 股價觸及 52 周低點，因投資者準備面臨嚴峻數據，然而，第一季營收和用戶成長溫和上升，似乎安撫一些投資者的不安情緒，激勵盤後股價上漲逾 3% 。

該公司如今預期，2022 全年調整後 EPS 介於 3.81 美元至 3.93 美元，低於先前預期的 4.60 美元至 4.75 美元範圍。

執行長 Dan Schulman 承認，過去幾季的業績不達股東的預期。「2022 仍是難以預測的一年，隨著我們逐漸擺脫疫情，預測標準化的消費者店商支出非常複雜。」

近幾個月，美國通膨飆升至數十年高點，美國消費者也撙節支出，令 PayPal 等支付處理商的營收承壓。

此外，為抵制俄軍入侵烏克蘭之舉，PayPal 也響應企業出走俄羅斯的行動，因而承受一些財務衝擊。

第一季財報關鍵數據

GAAP

EPS：年增 53% 至 43 美分

營收：年增 8% 至 65 億美元

營業利益：年增 32% 至 7 億美元

NON-GAAP

EPS： 年增 28% 至 88 美分 vs. 88 美分 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：年增 8% 至 65 億美元 vs. 66 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營業利益：年增 20% 至 13 億美元

總支付額 (TPV)：年增 15% 至 3230 億美元

--Venmo 處理的支付額年增 12% 至 578 億美元 (PayPal 美國用戶用以收發款項的 app)

活躍用戶人數：季增 9% 至 4.29 億人 (主要由 Venmo 用戶增加帶動)

第二季財測關鍵數據