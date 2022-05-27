為降低成本支出 PayPal本週開始裁員

據報導，由於最近幾季 PayPal(PYPL-US) 平台上客戶支出總額成長幾乎陷入停滯，為支撐利潤的增長，PayPal 從本週開始裁減從事風險管理和運營工作的員工。

知情人士透露，PayPal 已經解雇了數十名在芝加哥、奧馬哈、亞利桑那州等地區的員工。此外，根據文件顯示，PayPal 本月也宣布了永久裁員的計畫，在加州聖何塞總部裁員超過 80 人。

PayPal 在聲明中表示，管理層持續在評估公司應如何運作，以確保公司能滿足客戶需求，通過最適合的公司架構以及管理流程來推進公司優先戰略業務，使公司獲利持續增長並長遠發展。

據悉，Paypal 今年第一季平台上客戶支出總額增長 15%，達 3230 億美元，創 5 年來最小增長幅度。由於全球供應鏈危機，電商企業面臨供應不足的問題，並且在疫情緩解下，更多消費者返回實體商店門市。

券商 Jefferies 分析師 Trevor Williams 周三 (25 日) 重申對 Paypal 的「續抱」評級，並將目標價自 95 美元調降至 85 美元，主張線上商店流量成長惡化。

Williams 表示，PayPal 面臨當前數個環境挑戰，諸如消費者重返實體店購物、預算因通膨上升而受擠壓、消費支出自實體貨物轉向服務。

Target (TGT-US) 上周也證實 ，消費者推遲大型實體物品的採購，轉而將錢用在「外在體驗」，例如餐廳禮物卡。