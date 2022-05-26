電商寒冬未過 線上支付巨擘PayPal尚不見春燕

券商 Jefferies 認為，電商支付巨擘 PayPal (PYPL-US) 恐怕還沒到撥雲見日、柳暗花明的時間點。

分析師 Trevor Williams 周三 (25 日) 重申對其的「續抱」評級，並將目標價自 95 美元調降至 85 美元，主張線上商店流量成長惡化。

他寫道：「5 月電商趨勢持續疲軟，我們看到下半年的估值風險越來越大。」

該分析師指出，在新冠疫情爆發前的 3 年可比基礎下，本季迄今 PayPal 一籃子商家的網站流量成長與第一季相比下降 2 個百分點，因為 5 月數據自 4 月開始惡化。

Williams 表示，PayPal 面臨當前數個環境挑戰，諸如消費者重返實體店購物、預算因通膨上升而受擠壓、消費支出自實體貨物轉向服務。Target (TGT-US) 上周也證實 ，消費者推遲大型實體物品的採購，轉而將錢用在「外在體驗」，例如餐廳禮物卡。

因此，該分析師現在擔心華爾街對 PayPal 第三季營收季成長率 4% 的共識估值可能太激進了。「我們預期這些不利的宏觀經濟因素將導致成長低於正常季節表現。」

PayPal 沒有立即回應針對 Jefferies 報告置評的請求。

接觸線上銷售產業的企業不斷發布令人失望的財報，本月稍早 eBay (EBAY-US)、Etsy (ETSY-US) 均以宏觀經濟不確定性為由，預測 6 月季度的營收將遜於預期。PayPal 上個月調降全年獲利預期。

PayPal 股價今年迄今下跌 59%，遜於大盤。科技股加權的那斯達克綜合指數同期下跌 27%。然而，根據 Jefferies 的最新分析，目前 PayPal 業務還沒出現改善的跡象。