〈財報〉Pinterest Q2業績遜色 Q3更慘淡 但用戶量高於預期 激勵盤後漲逾21%

Pinterest(PINS-US) 周一 (1 日) 盤後公布第二季財報，儘管營收和獲利低於預期，且第三季財測疲弱，但因用戶人數高於預期，激勵盤後股價漲逾 21%。

激進投資者 Elliott Management 單方面證稱，他們是 Pinterest 最大股東，且對該公司「創造價值的機會有信心」。

第三季財測 vs 華爾街預期

Pinterest 估計，第三季營收年率成長將是「百分比偏中的個位數」，遠低於分析師預期的 12.7% 營收成長率。

Pinterest 表示，其第三季財測將「大於第二季的外匯阻力」納入考量。

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

調整後每股獲利：11 美分 vs. 18 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：6.66 億美元 vs. 6.67 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

每月全球活躍用戶：年減 5% 至 4.33 億人 vs. 4.31 億人

因應社交媒體市場面臨挑戰，Pinterest 公司的財務狀況也黯淡。由於網路廣告市場疲弱，社交媒體巨擘臉書母公司 Meta (META-US)、推特 (TWTR-US) 和 Snap (SNAP-US) 第二季營收和獲利均遜於預期。

Pinterest 在致股東函中表示，經濟嚴峻令營銷人員收縮支出。「宏觀經濟環境對我們的廣告商合作夥伴帶來重大不確定性，美國大型零售商和中端市場廣告商的需求低於預期，因為考量消費者需求走疲，業者也撤回廣告預算。」

Pinterest 聯合創始人 Ben Silbermann 辭去執行長職務，改由谷歌商務部門前負責人 Bill Ready 取而代之。Pinterest 聘用 Ready 意味著更深入推動電商和線上零售業務。

《華爾街日報》7 月報導 Elliott 與該公司的關係，當時該報稱 Elliott 已持有 Pinterest 股份 9% 以上，在周一 Pinterest 公布業績後，Elliott 證實其為 Pinterest 最大股東，並稱相當滿意 Ready 的工作進展。

Elliott 聲明指出：「作為社交媒體、搜索和電商交叉領域的市場領先平台，Pinterest 在廣告和購物生態系統上佔有獨特地位，且執行長 Bill Ready 是監督公司下一成長階段的正確領袖。」