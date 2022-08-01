百事以5.5億美元入股能量飲料商Celsius Holdings

百事公司 (PEP-US) 周一 (1 日) 宣布向能量飲料製造商 Celsius Holdings (CELH-US) 投資 5.5 億美元，與這家規模較小的公司達成長期分銷協議。

消息傳出，Celsius 股價在周一早盤交易中上漲 8%，使其市值達到 67 億美元。

Celsius Holdings 預計將在現有零售通路中獲得更多貨架空間，並將更擴大到加油站等獨立商店。百事公司將自周一開始協助分銷。

百事對 Celsius 的投資轉化為該公司約 8.5% 的少數股權。這家食品和飲料巨頭還將在 Celsius Holdings 董事會言獲得 1 名董事席次。

Celsius Holdings 成立於 2005 年，財報顯示其能量飲料在疫情期間出現爆炸性成長。今年第 1 季其美國營收飆升 217% 至 1.235 億美元。

該公司將其飲料定位為「健康」能量飲料，針對活躍和健身的年輕消費者。Celsius Holdings 飲料包括生薑和綠茶等成分，而不是人工防腐劑或糖。該公司還聲稱，這些飲料具有生熱特性，這意味著喝一瓶即可幫助增加新陳代謝和燃燒卡路里。

對於百事公司而言，這筆交易有助於加強其與能量飲料的聯繫。該類別是酒精以外成長最快的飲料市場之一，隨著蘇打水消費量的下降，百事公司近年來一直在倍增能量市場。2020 年初，它以 38.5 億美元的價格收購了傳統能量飲料製造商 Rockstar，目標是重振其銷售額。Celsius Holdings 最近超過該品牌，成為美國第 4 大最受歡迎的能量飲料。

百事公司之前曾與另一家快速成長的能量飲料新貴簽下獨家分銷協議，即 Vital Pharmaceuticals 的 Bang Energy。但這種關係很快惡化，導致了一場以百事可樂勝訴的法律糾紛。去年 6 月，兩家公司分道揚鑣，比預期的要早；並因而引發外界猜測百事將尋求收購 Monster Beverage (MNST-US) 或 Celsius 以增加其在能量飲料類別中市占率的說法。