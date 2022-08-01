路透：美國擬打擊中國的記憶體晶片製造商

根據路透周一（1 日）援引四名知情人士報導，美國正考慮限制美國晶片製造設備向包括長江儲存科技（Yangtze Memory Technologies）在內的中國記憶體晶片製造商出口，作為阻止中國半導體產業發展、保護美國公司所採取的措施之一。

知情人士稱，如果拜登政府繼續推動這一舉措，南韓記憶體晶片龍頭三星電子、SK 海力士也可能受到衝擊。三星目前在中國有兩間大型工廠，而 SK 海力士正在收購英特爾在中國 NAND 快閃記憶體晶片製造業務。

倘若此次打擊行動獲得批准，將包括向中國生產先進 NAND 晶片的工廠出口美國晶片製造商設備。專家表示，美國針對中國生產的沒有軍事用途的晶片，首次提出出口管制請求，也透露美國對國安層面上升至更廣泛的觀點。

此舉同時也將保護美國僅有的兩家記憶體晶片製造商──威騰電子 (WDC-US) 與美光 (MU-US)，兩家公司總共占 NAND 晶片市場約四分之一。

NAND 晶片在智慧型手機與個人電腦設備中扮演儲存數據功能的角色，同時也應用在亞馬遜 (AMZN)、臉書 (META-US)、Google(GOOGL-US) 等公司的數據中心。一台手機或筆電能儲存多少 GB（Gigabyte）的數據，取決於其包含多少 NAND 晶片與其先進程度。

另外兩名知情人士透露，根據正在考慮的行動中，美國官員將禁止向中國出口用於製造 128 層以上的 NAND 晶片設備，而科林研發 (LRCX-US)、應材 (AMAT-US) 為該類設備主要供應商。

這些知情人士稱，當局對該舉措仍處於早期階段，尚未起草任何擬議條例。

在被問及可能採取的措施時，負責出口管制的美國商務部發言人並未討論潛在的限制措施，但指出政府集中精神削弱中國製造先進半導體，以應對美國面臨的中大國家安全風險。

長江儲存科技是中國一家新興的 NAND 晶片製造商，而且正如白宮在去年 6 月報告中提到的內容，美光與威騰電子正面臨該公司的低價競爭，並稱長江儲存科技構成「直接威脅」，另外報告也指出，長江儲存科技還曾接受過中國約 240 億美元的補貼。

根據外媒報導，美國商務部已經在調查長江儲存科技向中國電信公司華為出售晶片是否違反美國的出口管制，另外該公司也正與蘋果 (AAPL-US) 就供應 NAND 快閃記憶體晶片進行談判。

截稿前，科林研發、SK 海力士、美光拒絕就美國的政策置評，而三星、應材、長江儲存科技與威騰電子並未立即為應置評請求。

諮詢公司 Yole Intelligence 的 Walt Coon 表示，長江儲存科技占全球的 NAND 快閃記憶體晶片產量的 5% 左右，幾乎是一年前的兩倍，而威騰電子約 13%、美光 11%。他表示，美國政府正考慮的限制將讓長江儲存科技受到嚴重打擊。