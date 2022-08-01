〈美股早盤〉市場靜待7月ISM製造業指數出爐 主要指數開低

美股上周受企業財報樂觀激勵走高後，因中國與歐元區製造業 PMI 表現不佳，加劇市場對經濟衰退的擔憂，目前投資人靜待稍後美國將公布的製造業數據，美股周一（1 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 100 點或 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.3%，標普 500 指數跌 0.35%，費城半導體指數跌 0.22%。

美國稍晚將公布 ISM 製造業指數，市場預估為 52，表現弱於前值 53，與此同時美元兌 10 國集團（G10）貨幣均出現下跌。同日公布的美國 7 月 Markit 製造業 PMI 終值報 52.2，略低於預期 52.3，不及前值 52.7。

能源方面，由於中國經濟數據不佳，7 月製造業 PMI 降至 50 榮枯線下方，財新 PMI 也低於預期，加劇市場對全球經濟放緩可能削弱需求的擔憂，導致國際油價紛紛走跌。美國西德州原油期貨價格在 7 月下跌近 7%，跌破每桶 96 美元，為 2020 年底以來首次連月下跌。

另外，同日 IHS Markit 公布的歐元區 PMI 終值數據顯示，製造業 PMI 終值由 6 月的 52.1 降至 7 月的 49.8，較初值上調 0.2 但仍位於榮枯線以下，創 2020 年 6 月以來新低。

交易員們預估，在數據顯示美國第二季經濟成長萎縮後，Fed 將降低其對抗通膨的力道，選擇放緩升息步伐。儘管這種情緒推動市場在上半年破紀錄慘跌後在 7 月扭轉頹勢，但上周末一些 Fed 官員試圖強化需要升息以消除物價壓力的訊息，並淡化衰退風險。

政經消息方面，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 周一開啟亞洲行，首站與新加坡總理李顯龍、總統 Halimah Yacob 與其他內閣成員對話，李顯龍在會談時，特別強調「美中關係穩定」的重要性。

雙方還討論了烏克蘭戰爭、台灣和中國大陸的緊張局勢、以及氣候變化等議題。李顯龍強調「穩定的美中關係，對地區和平與安全的重要性」，明顯是針對有關裴洛西考慮訪問台灣的發言。

截至台北時間周一（1 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 3.27%，至每股 164.51 美元

波音預計將在周三（3 日）就一項新的勞工協議進行投票，暫時避免今天三個國防製造工廠的罷工危機。另外據消息人士稱，美國聯邦航空總署（FAA）已批准檢查協議修訂案，該修訂案將允許波音恢復交付 787 夢幻客機（787 Dreamliner）。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤上漲 2.86%，至每股 20.30 美元

中國電動車製造商蔚來汽車公布 7 月交車成績亮眼，年增 26.7% 至 10,052 輛，另外也宣布 9 月將在匈牙利興建首家海外工廠，替歐洲市場生產電力產品。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 0.57%，至每股 88.86 美元

中國電商巨擘阿里巴巴日前因未達美國證券交易委員會（SEC）審查要求，而被列入預定摘牌名單，除非必須在 8 月 19 日之前提交申辯證據，證明自己不具備被退市的理由，否則將會被列入確定退市名單。對此，阿里巴巴表示，將致力維持於紐約交易所與香港交易所的上市地位。

美國去年通過的外國公司問責法（HFCAA），HFCAA 要求美國上市的外國公司，如果連續 3 年無法讓美國監管機構檢查審計底稿，可能會被強制退市，而今年為阿里巴巴首個「未檢查」年度。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 終值報 52.2，預期 52.3，前值 52.7

美國 7 月 ISM 製造業指數預期 52，前值 52.7

華爾街分析：

美銀策略師表示，截至目前，美國第二季度財報季給人帶來了驚喜，但股市尚未因此見底。美股第二季每股獲利穩勝預期 3%，達到 56.87 美元，而市場一致預期為 55.35 美元。

該名分析師稱，「總體而言，業績比最初擔心的情況要好，尤其是多數指引超過了一致預期，而不是低於抑制預期，這是個很大的驚喜。」但警告投資者不要押注 6 月是美股的低點，並提醒熊市總是在 Fed 降息後結束，然而在 2023 年之前不太可能降息。

abrdn 投資主管 James Athey 表示，僅僅因為利率下降、一系列非常疲弱的數據就被視為股市看漲，這說明 Fed 的政策在驅動投資人行為方面占據絕對的主導地位，他也稱，除非 Fed 創造奇蹟，否則熊市恐怕絕對不會結束。