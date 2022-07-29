〈紐約匯市〉美GDP連兩季萎縮 美元續軟 兌日元匯率重貶至6周低位

美元指數周四 (28 日) 連兩日走貶，在公布美國 GDP 連兩季萎縮後，市場猜測 Fed 可能不會如先前預期積極升息，對利率敏感的短天期美債殖利率下跌，美元兌日圓重貶至 6 周低點，單日跌幅幾乎創 2 年多來最大。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.26%，報 106.18，盤中一度跌至 7 月 5 日以來最低。

周四數據顯示，美國第二季 GDP 折合年率萎縮 0.9%，消費者支出以 2 年來最慢速度增長，企業支出萎縮，再添衰退風險。

瑞銀外匯策略師 Vassal Serebriakov 表示：「疲軟的 GDP 顯然表明經濟正在放緩。我們認為通膨降溫將隨著經濟增長疲軟而至，一旦發生這種情況，市場將看到緊縮周期結束，這可能傷害到美元兌日元，因為兩者是最接近美國通膨和利率預期的貨幣組合。」

聯準會升息隔日，對利率預期較敏感的 2 年期美債殖利率周四跌至 3 周低點。

美債殖利率下跌之際，美元兌日元重貶 1.70% 至 134.23 日元，為 6 周新低，幾乎創下 2020 年 3 月以來最大單日跌幅。

道明證券外匯策略師 Mazen Issa 說，基本上美元兌日元走勢會反映聯準會的最終利率，而利率預期目前正遭市場向下修正。

聯邦基金期貨交易員周四預估，到了 12 月，美國基準利率將達 3.25%，低於周三公布政策決議前的 3.4%。市場還預估，年底前的累計升息幅度僅 92 個基點，低於決議前預期的 108 個基點。

聯準會下次會議將於 9 月召開，利率市場預料升息 50 個基點的機率為 76%。

歐元兌美元幾乎持平，微貶 0.04% 至 1.0197 美元。對爆發能源危機的擔憂，本月中旬一度拖累歐元兌美元貶破平價，創 2002 年 12 月以來新低。

Convera 分析師 Joe Manimbo 稱：「對西歐的天然氣供應量越吃緊，歐元區經濟陷入衰退的風險就越大，這種情況可能限制歐洲央行的升息空間。」

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