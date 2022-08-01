〈台幣〉閃見3字頭 貶勢收斂放量收29.98元

市場押注美國聯準會將放緩貨幣收緊政策，以應對面臨衰退風險的經濟，帶動日元持續反彈，不過，新台幣兌美元匯率今 (1) 日受外資匯出影響，直接摜破 30 元大關，為 26 個月來首見，終場在央行穩匯下，貶值 4.2 分，以 29.98 元作收，台北及元太外匯市場成交值合計 19.02 億美元，量能明顯放大。

近來上市櫃公司陸續發放股利，外資進帳後偏向匯出，使得新台幣匯率走勢有壓，在出口商結束例行性的月底拋匯後，今天匯價失守 30 元重要心理關卡，最低來到 30.008 元，貶值 7 分，創 2020 年 6 月以來新低，不過，央行持續緊盯、適時介入調節，帶動貶幅收斂。

新台幣兌美元匯率終場以 29.98 元關門，貶值 4.2 分，為連 2 貶，台北外匯市場成交金額放大到 13.34 億美元，元太外匯市場成交金額 5.68 億美元。

台股今天早盤遇壓，一度跌逾百點，失守 14900 點關卡，台積電壓盤，電子股互有漲跌，不過，鋼鐵人扮演多頭主帥，帶動加權指數跌勢收斂，終場小跌 18 點，收在 14981 點，成交量能縮至 1788 億元，外資反手賣超 71.06 億元，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 41.98 億元。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.03%，日元續揚 0.16%，韓元貶值 0.38%，人民幣貶 0.19%，新台幣貶 0.14%，歐元及新加坡幣均小幅走貶。