宏達電本季毛利率上看40% 外資維持持有評等 目標價65元

日系外資出具報告指出，宏達電 (2498-TW) 在 VR(虛擬實境) 領域居於領先，且營運有所改善，預期第三季毛利率有機會衝破 40%，不過礙於整體規模問題，仍會持續虧損，評等維持「持有」，目標價由 42 元調升至 65 元。

外資表示，宏達電布局 VR 市場多年，今年推出 VIVERSE 平台，集結許多解決方案，包括 VIVE Arts、VIVE Sync 和 VIVEPORT 等，並在 VR 領域處於有利位置，雖然長期看好 VR 趨勢，但規模問題，對宏達電的獲利挹注有限，除非宏達電提供更有吸引力的 VR 設備，或是與其他互聯網、科技公司等結盟合作。

展望本季，外資認為，有鑑於新手機 Desire 22 Pro 上市加持，以及 VR 設備需求不斷增長、生態系統更完整，本季營收約 15 億元，季增 49%、年增 12%；毛利率有望攀升至 40.4%，惟整體規模仍未放大，估每股虧 0.73 元。

VR 出貨量方面，外資預估，宏達電 2021 年 VR 出貨量約 40 萬台，預期 2022-2024 年將成長至 45-80 萬台，隨著產品組合改善，2022-2024 毛利率也將攀升至 40.2%-42.7%。

宏達電第二季毛利率創新高，攀升至 39.2%；稅後虧損 7.5 億元，虧損與前一季相當，較去年同期小幅增加，每股虧損 0.91 元。外資認為，由於新手機延遲推出，出現空窗期，營運不如預期，不過在產品組合優化下，單季毛利率優於預期。