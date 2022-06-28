〈宏達電新機亮相〉首款支援元宇宙手機定價11900元 目標同價位銷量最佳

宏達電 (2498-TW) 今 (28) 日宣布推出，首款支援元宇宙的手機 Desire 22 pro，新機主打輕鬆進入元宇宙 VIVERSE，定價也較親民，建議售價 11990 元，另外，新機加 VR 裝置組合優惠價 23490 元，目標銷量超越上一代 Desire 21 並在同價位銷量最佳。

宏達電此次新機除在台灣上市，預計 7 月也會在歐洲上市、日本則會晚一點，其他地區也會陸續拓展。

HTC Desire 22 pro 搭載高通驍龍 (Qualcomm Snapdragon)695 5G 處理器，內建 8GB RAM 與 128 GB 儲存空間，採 6.6 吋螢幕、120Hz 螢幕更新率，新機配備 4520mAh 大電量電池，率先為同級機種帶來無線及反向充電功能，配有 IP67 防水防塵功能。

鏡頭延續三鏡頭設計，HTC Desire 22 pro 搭載 6400 萬畫素主鏡頭、1300 萬畫素 123 度超廣角、500 萬畫素景深鏡頭以及 3,200 萬畫素自拍鏡頭，搭配防手震動態攝影、夜拍模式、120 fps 流暢慢動作、以及臉部解鎖等功能，創意與安全隨手即來。

亞太區總經理黃昭穎表示，今年三月初在 MWC 發表元宇宙服務 VIVERSE，是一個完整的生態體系，這三個多月來增加許多合作夥伴，包括政府部門、電信商、金融機構等，都很快都會推出創新服務。

黃昭穎強調，設計 VIVERSE 的前提是可以容易進入新世界，因此 VIVERSE 需要可以跨載具，並能快速建置內容與服務，以此為基準來發表新機，同時滿足各種需求，包括功能配置、元宇宙、價位等都很親民。