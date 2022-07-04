看好VR產業發展 美系外資首評宏達電 目標價76元

美系外資看好，虛擬實境 (VR) 頭戴裝置未來三年年複合成長率達 73%，而宏達電 (2498-TW) 為 VR 產業領導廠商，首度將宏達電納入追蹤個股，給予中立評等，目標價 76 元。

美系外資補充，宏達電除了是領導廠商外，公司擅長布局 B2B 高階市場，預估在產業最好情況下，宏達電股價上看 181 元。

據美系外資調查，VR 頭戴裝置 2022-2025 年複合成長率達 73%，預期宏達電今年軟體與硬體 VR 相關營收比重約 7%，2025 年可增加至 30%。

宏達電則認為，整體 VR 市場呈現平穩往上的趨勢，不會出現爆炸性成長，正向看待，尤其 B2B 領域持續增長，而宏達電的 VR 營收態勢也與整體市場趨勢相當。

美系外資表示，由於元宇宙產業仍需要時間發酵，因此僅給予「中立」評等，不過當相關裝置進入主流市場後，VR 軟體獲利將更顯著，有望帶動宏達電後市發展。

宏達電上 (6) 月底推出首款支援元宇宙的手機 Desire 22 pro，主打輕鬆進入元宇宙 VIVERSE，無畏手機市場雜音，目標銷量超越上一代 Desire 21 並在同價位銷量最佳。對此，外資則認為，宏達電今年手機成長動能不明顯，營收貢獻比重僅 4%。