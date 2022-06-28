〈宏達電新機亮相〉無畏手機市場雜音 亞太區總座看好銷量表現

全球經濟面臨衰退，手機市場也傳出雜音，包括庫存攀高、需求疲軟等，宏達電 (2498-TW)HTC 亞太區總經理黃昭穎今 (28) 日表示，距離上次發表新機有段時間，對於庫存有嚴謹控管，加上目前消費者注重使用者體驗，對於銷量還是樂觀看待。

全球大環境不佳，不僅衝擊終端消費者需求下滑，上游庫存也大幅提升，據統計已逼近 50 天，且手機廠庫存仍有 3000 萬支，對零組件供應商、手機品牌都造成壓力。

黃昭穎認為，整體手機市場受到疫情影響，導致供應鏈庫存水位提高，不過宏達電對於庫存相當謹慎，再者，新機發表時間相隔約一年半，庫存並沒有太大影響。

黃昭穎進一步提到，現在手機市場高度成熟，消費者注重使用感受與體驗，不是比較規格，現今手機動輒 3、4 萬元卻難以滿足所有人需求，因此此次發表支援元宇宙的手機，價格親民是很重要的元素。

宏達電未來新產品計畫方面，黃昭穎透露，VR、5G 等相關產品都在布局，有機會第四季或明年第一季會有新產品亮相，至於會不會有旗艦手機，目前還在評估中，明年才有可能再推出下一款新機。

談到 VR 市場，黃昭穎指出，整體 VR 市場呈現平穩往上的趨勢，不會出現爆炸性成長，還是正向看待，尤其 B2B 領域持續增長，而宏達電的 VR 營收態勢也與整體市場趨勢相當，未來則是會增加合作夥伴充實內容，並讓更多消費者來體驗。