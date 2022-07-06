宏達電6月營收回升登今年最佳 Q2、上半年寫新低

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收，回升至 4.95 億元，登今年最佳，月增 63.05%，年減 25.41%，續創同期低；第二季營收 10.08 億元，季減 8.7%、年減 25.28%；上半年營收 21.13 億元，年減 16.31%，包含第二季與累計營收，都再創新低。

宏達電董事長暨執行長王雪紅強調，未來將積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶，包括教育、藝術、娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。

宏達電指出，為打造完整的 VIVERSE 元宇宙生態系，積極跨界合作產業龍頭，包括高雄市政府、桃園市政府、金融銀行業者、三大電信公司以及台灣藝術與文化機構和多位創作者等。

其中，聯手余文樂 ZombieClub，塑造 Web 3.0 全新型態元宇宙體驗、與萬代南夢宮影業共同推出原創 IP「小鳥之翼」元宇宙美術館，後續將由 HTC VIVERSE 推出 Nintendo Switch 遊戲與 VR 體驗版本，此外，連續三年成為巴塞爾藝博會的官方 VR 合作夥伴，今年則在巴塞爾藝博會中，呈現 Albert Oehlen 與曾吳兩位藝術家的全新合作作品。

智慧型手機方面，宏達電推出自家全球首款元宇宙手機 HTC Desire 22 pro，除了整合應用 VIVERSE 平台外，更針對虛擬實境裝置進行搭配優化、完整相容 VIVE Flow 並展現其應用。