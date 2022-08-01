萬物飆漲 小資如何實現房東夢？

「有土斯有財」是華人存在已久的理財觀念，於是許多人藉由買房收取租金，為自己打造被動收入，支付貸款、教育費、旅遊費、生活費等等開銷。不過，近年來全球不動產價格逐年上漲，房價動輒千萬元起跳，對小資族來說，自住都無法負擔了，更何況想收租當房東。然而，現在有了親民的投資方式，小資族可藉由 REITs 布局房市，猶如實質投資不動產，小錢就能當起包租公、包租婆。

買房收租金 令人稱羨

歌神張學友從出道以來就熱衷房市，買了不少樓房，據香港媒體報導，若將手上不動產全部出租，每個月租金恐逾百萬港元 (約台幣 380 萬元)。不僅藝人如此，台灣也有不少房產大戶，也是每月坐領豐厚的租金收入。

根據財政部資料顯示，全台共有 1,734 人手中持有 10 戶以上的不動產，這些專業包租公、包租婆，每月租金十分驚人，舉例來說，台中某位醫生擁有高達 91 戶不動產，4 年租賃所得逾 530 萬元；新北市有位專業包租公，二年間的房租收入甚至可逾 3,000 萬元。

許多人熱衷投資房產來收租，除了著眼於固定租金收益外，不動產具有一定保值性，也是吸引人之處。尤其現今房價持續高漲，國際貨幣基金組織 (IMF) 全球房價指數 (global house-price index) 即顯示，列入該指數的 60 多國家中，縱然 2020 年新冠疫情發威，有 3/4 國家的房價仍持續上漲。

即使去年 (2011 年)11 月以來，全球股市開始修正，房價依然呈現上揚格局，根據國際地產顧問公司萊坊(Knight Frank) 發表 2022 年第 1 季「全球房價指數」顯示，至今年 3 月底為止，全球 56 個國家及地區的房價平均漲幅 10.2%。若按世界地區 (忽略土耳其強勁成長) 來看，北美平均成長率為 18.6%，其次是歐洲 11.6%、亞太地區 6.4%。顯示在物價驚驚漲年代，傳統上，被視為有一定保值效果的房地產，仍具有投資吸引力。

小錢也能成為房東專業戶 領取租金收益

不過，房地產動輒上千萬，一般人資金有限，購屋自住都壓力重重了，更遑論再買入第二間房出租。那麼，若想要學學財力雄厚的中實戶當個專業包租公、包租婆，該怎麼做呢？REITs 是很好的選項，優點有四，以富邦入息 REITs+(00908) 為例，一是小錢就能買房收租金：不用百萬，也不用千萬，只要買入一張 00908，只要 1 萬多元，小錢就能當專業包租公。

二是無需東奔西跑看房：不動產跟其他商品投資一樣，需要深入研究，包括經濟數據、房市前景、區域位置、房產類型等等，同時還必須親力親為，實地查看標的物現況，綜合各因素之後，才能進而評估投資價值，相當耗費心力。若能透過 00908，投資人不用東奔西跑看房，即可透過專業嚴謹的篩選指標，前進不動產投資。

三是不用傷神打理修繕事宜：買房出租之後，就必須要自行管理，包括水電馬桶等相關設備的修繕及保養。有時候還要像便利商店般隨傳隨到！甚至還要承擔房租拖欠、租不出去等風險，但若能透過 REITs，投資人不用自己親自當物業，免去管理煩惱，省時又省力。

四是流動性高：房地產非流動性資產，變現性較差，讓很多人為之卻步，反觀 REITs，一旦有緊急資金需求，可以從股票市場買賣，變現性高，可以因應投資人資金彈性調度需求。

房價高漲年代，資金有限情況之下，若想要布局不動產市場，民眾可以藉由 REITs 參與房市長線投資契機，既能因應高通膨時代的來臨，還可以小資金成為專業包租公、包租婆，領取息收，為自己創造被動收入來源。