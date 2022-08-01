鉅亨美股雷達：美將公布7月製造業PMI 投資人預期馬斯克將續賣特斯拉股票

美股重要看點：

本週重點關注非農就業數據，多家企業將持續公布財報。美今日將公布 7 月製造業 PMI。美國 10 年期公債殖利率來到 2.658 %，美股期貨週一 (1 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.03%，標普 500 期貨跌 0.16%，那斯達克 100 期貨跌 0.14%。

本周美國將公布一系列經濟數據，包含 Markit 製造業 PMI 與 ISM 製造業指數，市場預期 7 月製造業景氣將小幅下滑。

本周的重點數據將是周五 (5 日) 美國勞工統計局的非農就業報告，該報告將更深入地了解強勁的勞動市場。

今年以來就業的穩健成長促使經濟學家相信，美國目前並未陷入衰退，即使國內生產總值連續兩季收縮。

美國聯準會啟動升息循環之後，多家機構看壞科技成長股，紛紛選擇逃離，那斯達克今年以來也大跌 21%。不過看到打 8 折以上的股價，卻讓散戶們開始成群湧入。

據研究機構 Vanda Research 數據，散戶對熱門科技股的買盤，在 7 月下旬來到 2014 年以來的新高，他們追逐的熱門科技股，包括 FAANG—Facebook 母公司 Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、特斯拉 (TSLA-US)、微軟 (MSFT-US) 以及其他科技巨頭。

華爾街知名分析師 Tom Lee 在一份報告中表示，隨著 2022 年熊市的結束，美股有可能會在年底前再度創下歷史新高。Lee 認為，美國經濟已經達到了一個關鍵轉折點，經濟數據的負面影響將明顯減少。如果 Fed 繼續效仿 1982 年時任 Fed 主席 Paul Volcker 的行動，美股就可能在未來 4 個月全面復甦，並創下新高。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月 Markit 製造業 PMI，前值 52.3

美國 7 月 ISM 製造業指數，預估 52，前值 53

重要個股動態：

市場傳聞，蘋果 (AAPL-US) 正在醞釀一款名為「Apple VR」的虛擬現實頭戴裝置。從洩露的資訊來看，蘋果的大動作應該是一副智慧眼鏡，內部命名為 Apple Glass，一旦進入市場，預計價格將高於主要對手，可能高達 3000 美元。

蘋果預計推出新產品的時間仍舊不會太快。據報導，蘋果計畫的「用戶友好型」AR 眼鏡，代號為 N421，預計會在 2025 年或之後才會推出。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

MLIV Pulse 針對 1,562 名投資組合經理人和散戶的調查顯示，高達 75% 受訪者認為，馬斯克最終不會收購推特 (TWTR-US)。今年 4 月，馬斯克為收購推特，出脫約 85 億美元特斯拉股票。

另外，三分之一受訪者預測，馬斯克將以超過 10 億美元的價格與推特達成和解，而不是以每股 54.20 美元、總價 440 億美元收購，另有 27% 受訪者認為，法官將命令馬斯克支付 10 億美元分手費。

調查報告也顯示，68% 受訪者認為，無論推特收購案後續發展如何，馬斯克都可能會繼續出售特斯拉股票。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

谷歌 (GOOGL-US) 母公司 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 啟動一項名為「Simplicity Sprint」的新計畫，旨在提高員工效率和專注力，以因應不確定的經濟環境。

谷歌預期將過一項內部調查，讓員工在 8 月 15 日之前分享他們的想法。Pichai 表示，這是該公司更快地獲得更好的結果的一種努力。報導認為，該項調查可能被用來削減某些部門的開支。