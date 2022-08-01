威脅堪比華為5G 紐時：不能讓中國持續打擊美國太陽光電產業

太陽能逆變器是太陽光電 (PV) 產業的重要核心，中國企業在該領域的市占率極高，日前《紐約時報》一篇評論提到不能讓中國持續打擊美國的太陽光電產業，這也不禁令人聯想到華為 5G 設備。

根據國際能源總署 (IEA) 日前發布的太陽光電全球供應鏈特別報告，中國自 2011 年以來已經投資超過 500 億美元來擴張太陽光電設備產能，規模是歐洲 10 倍；而從價值鏈來看，也為中國製造業創造 30 萬以上就業機會。

中國太陽光電製造業在太陽能板的整體生產流程，從矽料、矽錠、晶圓、電池到組件為止，均占據全球 80% 以上產能，比例最高是矽錠的 96.8%，而比例最低的矽料也有 79.4%。IEA 預估到了 2025 年，中國在某些部位的產能，占比甚至可超越 95%。

由於中國在太陽光電製造業扮演舉足輕重角色，也不難了解 IEA 使用「主宰」(dominate) 一詞，來形容中國在該行業的地位。

《紐約時報》於 2022 年 7 月 9 日刊載的一篇評論中提到，不能讓中國持續打擊美國的太陽光電產業；而過去的類似觀點，可能和華為的 5G 設備有關。

太陽能逆變器的功用猶如太陽光電系統的心臟，主要功能是將蓄電池的直流電逆變成交流電，才能讓家中的電器產品運作；從太陽光電產業鏈來看，逆變器位處下游，是在建構發電系統的過程中進入產業鏈。

太陽能逆變器主要分為四大類，包括中央型逆變器、串接型逆變器、集散型逆變器和微型逆變器。當中，微型逆變器和其它三種有較大差異，只適用於小型太陽光電系統，不適用於大型系統。

中國光伏行業協會 (CPIA) 統計，串接型逆變器的市占率達 69.6% 排名首位，中央型逆變器的市占率 27.7% 排名第二，而其它種類的逆變器占比則都不高。但是不同機構的調查數據有極大差異，雖然有些許爭議，但不影響中國企業在太陽能逆變器行業的主導地位。

依照 IHS Markit 統計，前十大太陽能逆變器企業，就包辦 80% 的市占率；中國企業拿下前四名，分別是陽光電源、華為、錦浪科技和古瑞瓦特，另外第六名的固德威和第八名的上能電氣，也都是中國企業。