中國2025年新建物太陽能覆蓋率5成催出新需求 台EVA廠受惠

中國住建部、國家發改委 13 日發布《城鄉建設領域碳達峰實施方案》，目標 2025 年新建公共機構建築、新建廠房屋頂太陽能覆蓋率要達到 50%，將推動太陽能裝機需求，帶旺太陽能 EVA 、模組後市，台 EVA 廠包含亞聚 (1308-TW) 台聚 (1304-TW)、台塑 (1301-TW) 等皆可望受惠。

受惠今年太陽能建置需求強勁，中國 EVA 報價自今年初到 6 月為止，上漲 28.09%，5 月每噸報價一度衝上人民幣 2.44 萬元，近期由於原油回落，價格略微修正至人民幣 2.2 萬元，終端需求暫無明顯轉變。

中國持續推動太陽能建置政策可望延續太陽能建置需求，也將帶旺太陽能 EVA 銷售，中國目前 EVA 仍有 6 成以進口為主，來源包含台塑、台聚與亞聚等業者，中國當地最大 EVA 廠則為東方盛虹。

台聚與亞聚都看好 EVA 後市，台聚看好，今年太陽能裝機量可望達 240 GW，甚至達 280GW，帶動太陽能級 EVA 需求強勁，今年以來 EVA 報價逐月走升，6 月 EVA 對客戶報價仍維持高檔。

亞聚則指出，受惠太陽能裝機需求強勁，EVA 價格年初持續走高，利差狀況佳，預期太陽能 EVA 需求可望持續暢旺一段時間，今年營運正向。亞聚去年總銷量 13.2 萬噸，其中 EVA 銷售占 72.7%，LDPE 占 27.2%

市場看好，EVA 今明年產能增速放緩、需求持續增加，預計未來 2 年 EVA 仍供應緊張，價格維持高檔。

在該政策利多消息傳出後，中國太陽能股股價也紛紛攻高，美股掛牌的太陽能大廠晶科能源 (JKS-US) 上漲 2.17%，今日各家漲勢持續，中國長城漲 10%、嘉化能源漲 9.9%、東方日升漲 5.8%，太陽能模組大廠隆基上漲 1.8%、協鑫集成小漲 0.58%，太陽能 EVA 廠東方盛虹大漲 6%。

中國住建部、發改委提出城鄉建設領域碳達峰實施方案，目標 2025 年新建公共機構建築、廠房屋頂太陽能覆蓋率達到 50%，同時推動既有公共建築屋頂加裝太陽能系，同時城鎮建築可再生能源替代率將達到 8%，引導建築電氣化發展，預計 2030 年建築用電佔建築能耗比例超過 65%。