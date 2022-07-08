美國即將取消加國太陽能産品關稅

美國與加拿大週四 (7 日) 簽署合作備忘錄 (MOU)，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和加拿大國際貿易部長伍鳳儀 (Mary Ng) 辦公室發布聲明指出，美國已同意取消對加拿大太陽能產品的關稅。

今年 2 月一個爭端解決小組裁定，美國 2018 年對加拿大太陽能產品徵收的 201 條款關稅違反「美墨加貿易協定」(USMCA) 的條款，自此，美國與加拿大一直在進行談判以解決爭端。

美加兩國週四簽署合作備忘錄 (MOU)，美國已同意取消對加拿大太陽能產品的關稅。伍鳳儀透過聲明說：「我對與美國達成『取消美國對加拿大太陽能產品關稅』的協議表示歡迎。MOU 還包含一個機制，以確保從加拿大進口到美國的太陽能產品不會破壞美國現有的太陽能產品進口保障措施。」

伍鳳儀表示，美加在應對氣候變化方面有著共同的目標和承諾，取消關稅將為再生能源業帶來穩定性和可預測性，並強化北美的競爭力。

此消息傳出後，太陽能類股週四漲聲響起，景順太陽能 ETF (TAN-US) 上漲超過 5%，iShares 環球清潔能源 ETF (ICLN) 漲 4.11%、大全新能源 (DQ-US) 飛升 14.93%、晶科能源 (JKS-US) 暴漲 13.50%、Sunnova Energy International (NOVA-US) 大漲 7.65%、太陽電力 (SPWR-US) 勁揚 7.01%。