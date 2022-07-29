瞄準中元節商機 銀行信用卡殺進兩大通路 回饋率最高65%

搶中元節消費商機，銀行陸續祭出信用卡優惠，攜手量販店、超市等通路祭出刷卡回饋優惠，部分銀行更加碼提供分期付款零利率爭取卡友青睞，藉此提高動卡率與簽帳金額。

第一銀行信用卡選擇與量販超市、外送平台合作，祭出最高可達 65% 的回饋率搶中元消費商機，舉例來說，卡友如果是 Uber Eats 及 foodpanda 新戶，可輸入一銀優惠序號，就能享有 5 折優惠，單筆最高可折 200 元，登錄第一銀行「宅家生活」活動搭配「義享天地聯名卡」，完成指定任務最高即可享每筆 15% 回饋，總回饋率上看 65%。

而如果卡友在每周六、日持一銀信用卡到全聯實體店面消費，不論是刷卡或用 PX PAY 綁定一銀卡儲值或消費，單筆滿 1000 元可享有 200 點福利點，如果用「義享天地聯名卡」綁定 PX Pay 支付，單筆滿 300 元登錄再加碼 5% 現金回饋，換算每週末都能享 7% 回饋。

另外，一銀卡友持卡到家樂福、大潤發、愛買等三大量販店消費，除有特定商品享分期 0 利率，更能再拿滿額禮。以愛買為例，指定日單筆消費滿 2000 元，就可拿 100 元現金抵用券；使用「icash 聯名卡」單月消費滿 3000 元，再享筆筆 5% 刷卡金回饋，換算等於享有 9 折優惠。

台新銀行與量販、超市與超商等三大通路合作，祭出刷卡滿額贈送活動，最高可享 14% 回饋。

台新銀行表示，8 月 17 日前到大潤發使用大潤發聯名卡刷卡消費，單筆滿 20000 元可享 650 元現金抵用券及聯名卡權益 200 發幣外，搭配大潤發舉辦的單筆滿 2000 元享 9 折活動，最高可獲得 2,850 元，換算回饋率 14%。

選擇到超市採買者，8 月 18 日前每週三使用 PX Pay 綁定台新銀行太陽 / 玫瑰信用卡，可享最高 3.8% 回饋；如果在超商採購，9 月 30 日前到全家便利商店，首次以全盈 + PAY 綁定台新銀行 @GoGo 信用卡，首筆支付金額享最高 25%。