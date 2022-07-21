通膨傷經濟 星展下修我今年GDP至3.4% 估央行每季升息半碼

通膨壓力衝擊經濟成長力道，星展集團今 (21) 日發布第 3 季經濟展望，將我今年 GDP 成長預期下修至 3.4%，並預估中央銀行將以每季升半碼的進度升息，9 月也不排除再度調升存款準備率。

在 GDP 預估值方面，星展集團將我今年 GDP 從 3.8% 調降至 3.4%，儘管下修我今年 GDP 預估值，但預期我今年的經濟成長率在亞洲四小龍中排名第二，僅次於新加坡的 3.5%。

星展集團首席經濟學家馬鐵英表示，隨著中國疫情封控與台灣本土疫情的負面影響逐漸消退，預估下半年經濟成長可望出現溫和反彈，第 2 季 GDP 約 3%，第 3 季則出現 4.5% 的明顯反彈，但到第 4 季又將放緩至 2.8%。

另外，考量美國明年經濟成長可能放緩的風險，星展集團也下修我明 (2023) 年 GDP 預估值，從原本的 3.0% 下修至 2.8%。

至於通膨部分，星展集團預估，台灣的 CPI(消費者物價指數) 已在 6 月觸頂，儘管第 3 季 CPI 可能高於 3%，但預期第 4 季將降至 3% 以下，預估下半年 CPI 將呈現溫和回落的態勢。

馬鐵英說明，在穀物、蛋類與肉類等食品價格上漲推升下，帶動通膨壓力升溫，使得台灣今年上半年通膨漲幅超出原先預期；儘管通膨可望在下半年溫和回落，但在俄烏戰爭、國際油價與食品價格變化，以及夏季氣候變化等不確定因素下，恐將帶動蔬果價格上漲。

馬鐵英進一步指出，台灣經濟在第 2 季已經觸底到谷底，但以長期景氣循環而言，在全球經濟衰退、通膨處於高點的情況下，使得台灣經濟正走向放緩軌道，但放緩不等於衰退，

因應高通膨與美國升息，我央行 9 月理監事會議是否會有相關應對措施？對此，馬鐵英則說，預期央行下半年起將以每季升息半碼的進度，逐步調升利率，同時也不排除再度祭出調升存款準備率。