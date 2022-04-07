〈星展經濟展望〉無懼地緣與通膨壓力 星展上修我GDP估值 仍居四小龍之首

俄烏戰爭與通膨壓力為經濟成長埋下變數，但星展銀行仍看好我今年經濟成長表現，將我今年的 GDP 預估值從 2.8% 上修至 3.8%，經濟成長率仍位居亞洲四小龍之首。

星展銀行今 (7) 日舉行第 2 季經濟展望線上記者會，首席經濟學家馬鐵英表示，在出口帶動下，台灣第 1 季經濟成長超出原本預期，但考量俄烏戰爭、油價飆漲等因素，因此全年 GDP 預估值僅小幅上修至 3.8%。

在通膨部分，馬鐵英表示，因油價上漲而衍生輸入性通膨，因此將今年的通膨預估從 1.3% 上修至 2.3%，但比起其他亞洲市場，台灣通膨仍相對溫和。

為抑制通膨預期心理，我中央銀行第 1 季升息 1 碼，至於未來央行是否持續升息？對此，馬鐵英分析，央行除了 SARS 與 2007 年升息 1 碼外，從 2004 年起，每次升息都以半碼幅度緩步升息，預期未來即便升息，也會以漸進式方式溫和升息。

馬鐵英分析，過去台灣央行在 1989 年升息後，股房市分別在 1990 年、1991 年後重挫，2004 年升息後也是在 2005 年後才發生小型銀行金融卡風暴，以此推論，央行升息後，資本市場通常有 1 到 2 年期間才會有「反應」。

馬鐵英認為，央行 3 月的升息效應，應該會在 2023 年後才會發酵，也因此，星展對於台灣 2023 年 GDP 預估值相對保守，但預期仍有 3%，CPI 則預估約 1.3%。

但要注意的是，由於全球疫情尚未穩定，包括中國疫情對台灣供應鏈的衝擊，甚至導致經濟復甦力道暫緩，加上台灣本土疫情是否進一步惡化，這些都會影響民間內需消費力道，也是第 2 季觀察的重點。