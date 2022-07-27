渣打：我經濟不至於陷入衰退 下半年央行續升息

美國聯準會今 (27) 日將公布最新利率會議決策，市場關注我央行是否繼續升息? 渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財認為，台灣目前仍有通膨壓力的問題，因此 9 、12 月可能繼續升息，明年則可望關閉升息窗口，並強調，我經濟不至於陷入衰退。

符銘財說，我央行是否繼續升息，關鍵在於通膨與經濟成長，而從長線角度來看貨幣政策不宜大幅緊縮，但在通膨偏高的環境下，預期央行下半年很可能繼續升息，但升息幅度半碼到 1 碼都有可能。

符銘財指出，在中國經濟反彈的挹注下，台灣經濟成長不至於步入衰退，但明 (2023) 年經濟成長則有放緩可能，預期到了明 (2023) 年我央行將關閉升息窗口，也就是暫緩升息步伐。

至於通膨部分，符銘財說，台灣的通膨與油價與原油輸入有關，根據渣打預估，布蘭特原油每桶未來一年內可望降至 90 到 100 美元，不至於再回升至 140 美元的價位，加上行政院也宣布明年將對中油與台電做預算補貼，屆時電價再漲機率不高，通膨壓力可望就此趨緩。

根據渣打預估，台灣通膨可能會跟歐美一樣攀升至高點，其中第 3 季預估 CPI 將來到 3%，第 4 季則會回落至 2%，全年 CPI 估計約 2.6%。

在經濟成長部分，渣打預估台灣今年 GDP 約 3.6%，明年約落在 2.5% 到 3%，至於經濟衰退最快會在明年初浮現，主要是我出口壓力恐導致經濟成長放緩，但預期屆時開放觀光可提供緩衝。