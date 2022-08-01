退休好生活 專家教你存錢攻略

根據世界銀行建議，退休所得替代率至少要 7 成，退休後方有可能維持理想生活水準，你準備好了嗎？只要做好三招，也能月領退休俸，享受退休好生活！

退休金來源可分為三大支柱：社會保險、職業退休金、自籌退休金。然而，台灣已經邁入高齡化，以及少子化關係，第一層社會保險，如勞保朝向少領、多繳、延退已是未來趨勢；第二層職業退休金，如勞退自提比率不到 12%，許多人仍仰賴雇主自提。因此，單靠這兩大退休金來源，恐無法達到 7 成以上的理想所得替代率。

如此一來，該如何儲存充足的退休金庫呢？合庫人壽建議掌握三大原則。首先是節流：理財就從記帳開始，藉此可以了解家庭財務，進行資產配置、債務管理，以掌握家庭可支配資金，並且量入為出、理性消費，讓家庭總收入大於家庭總支出，才能制訂合理的理財規劃，有財可理。

其次，越早準備越好：愛因斯坦曾說複利是「世界第八大奇蹟」，因此，只要有穩健的收益率，便能讓複利發揮作用，以錢滾錢，而累積出可觀的資產。所以及早規劃退休金，負擔就越小，開始越晚，恐怕就會力不從心。

最後是開源：善用金融工具，創造穩定現金流，讓被動收入帶來主動人生。若沒有時間研究市場，也不知道何時進出場、如何選擇標的，可以定期定額、委由專家操盤的方式，省時省力，又能享受微笑曲線的投資成果。

以合庫人壽「超鑽小金庫」變額年金保險為例，屬於類全委保單，具有五大優點，一是沒有壽險保額：扣除必要費用之後，保費幾乎放入投資帳戶中，較能快速累積退休準備金，很適合已有壽險保障、喜歡長期穩健投資的人。

二是享有穩健現金流：年金累積期滿後可以分年領取年金，就如同每年領取退休俸，可以提供退休後的穩健現金流，做為每月生活費。而且活越久、領越久，一直領到 110 歲為止。

三是可以定期定額，投資門檻低：每個月定期定額金額最低只要 3000 元，可以讓年輕人輕鬆逐步累積資產，而且年金累積期間至少 10 年，累積期滿後，才能領取年金，具有強迫儲蓄的效果。

四是交由專業團隊操盤，協助保戶累積退休金，省去自己研究市場及擇時進場的煩惱。投資帳戶連結標的，目前有摩根美國科技基金 / 安聯台灣智慧基金 / 貝萊德世界健康科學基金等基金可供選擇，在晨星綜合星級評級中，都曾獲得五顆星的最高評價。

五是節省轉換及部分提領費用：每年得享有 4 次免費標的轉換。即使急需資金周轉，提前解約或部分提領，也不會收取任何費用，讓保戶保有資金運用彈性。

高齡化、少子化趨勢之下，想要樂活閃退，除了社會保險及職業退休金之外，仍須仰賴自己自存退休金。尤其是面臨低利率、高通膨的環境，更需要加緊腳步，趁早啟動退休規劃，才能發揮時間優勢，補足退休金缺口。因此，民眾不妨可以善用具有現金流特性的變額年金險，打造理想的退休生活。

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