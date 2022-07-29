雖有天然氣危機和高通膨威脅 歐元區第2季GDP成長0.7% 高於預期

歐元區經濟今年第 2 季加速成長，但隨著俄羅斯繼續減少天然氣供應，前景不太樂觀。

根據歐洲統計局的統計，由 19 個成員國組成的歐元區集團第 2 季國內生產總值 (GDP) 成長率為 0.7%，超過預估的 0.2%。第 1 季 GDP 成長 0.5%。

這些數字與美國第 1 季和第 2 季的負成長數據形成鮮明對比，因為歐元區繼續受惠於疫情後經濟的重新開放。

然而，越來越多經濟學家預計歐元區明年將陷入衰退，例如野村證券預測將全年收縮 1.2%，Berenberg 則預測放緩 1%。

即使是歐盟執行機構歐盟執委會也承認，經濟衰退可能即將到來；只要俄羅斯完全切斷該地區的天然氣供應，最快今年就可能出現。

歐洲官員越來越擔心關閉天然氣供應的可能性，歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表示，俄羅斯正在「敲詐」該地區。但俄羅斯一再否認將其化石燃料供應武器化。

然而，俄羅斯國營能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 本周將經由北溪 1 號輸氣管供應歐洲的天然氣減少至滿載的 20%。總體而言，12 個歐盟國家已經遭受來自俄羅斯的天然氣供應部分中斷，其他一些國家已完全關閉。

歐洲經濟專員真蒂洛尼 (Paolo Gentiloni) 表示，最新的成長數據是「好消息」，「未來幾季的不確定性仍然很高，我們需要保持團結，並準備好在必要時應對不斷變化的局勢。」

歐元區的通貨膨脹率也創下紀錄新高。本月稍早，歐洲央行 11 年來首次升息以降低消費者物價，而且幅度比預期更加激進。

然而，能源危機正在推動歐元區通膨飆升，這意味著俄羅斯天然氣供應的進一步削減可能會進一步推高物價。

Accenture 歐洲戰略主管巴頓 (Rachel Barton) 在一份電郵中指出，「即使過去幾個月面臨的地緣政治和宏觀經濟因素，歐元區經濟出現正成長仍是正面訊息，而且增幅高於前一季。」「然而，很明顯地，持續的供應鏈中斷、能源價格上漲和創紀錄的通膨水平將產生長期影響。」

與此同時，Capital Economics 首席歐洲經濟學家肯寧漢 (Andrew Kenningham) 表示，周五的 GDP 數據將代表了「至今最好的單季成長率」，「事實上，通膨再次高於預期的消息只是凸顯出經濟正走向一個非常困難的時期。我們預計經濟衰退將在今年稍後出現。」

歐盟統計局周五還公布了修正後的通膨數據，7 月年度通膨率為 8.9%，高於 6 月的 8.6%。