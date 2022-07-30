元富證董座陳俊宏 當選券商公會理事長

元富證券董事長陳俊宏當選證券商業同業公會理事長，陳俊宏指出，上任後將落實金管會希望券商公會發揮的「三公」職能，並將創新業務、數位金融應用列為證券業未來發展的重要方向。

陳俊宏期許，上任後發揮「三公」職能，即「公平」對待規模大小不同的證券商、「公開化」溝通管道，並積極參與社會「公益」扮演公民社會中的重要角色，也將繼續推動前任理事長賀鳴珩健全、擴大證券業務的要項，如調降權證避險稅率、完善複委託業務、優化交割專戶分戶帳、降低違約風險等。

由於長期投入券商公會、熟悉公會業務進程，陳俊宏指出，券商間的團結和諧，才是公會的根本、才能和外界好好溝通並排除困難，要力拚發展多元業務，擴大市場。

陳俊宏進一步提到，創新業務、數位金融應用將是證券業未來的重要方向，透過券商公會這個平台，可協助券商提升業務經營空間、跨業競爭力度，增進全體券商共同利益。

其中，在創新業務方面，除目前券商公會已在推動優化交割專戶分戶帳、融資融券、零股交易、複委託等制度外，希望以不同於過往的思維模式，研議並爭取放寬券商於企業籌資過程中可扮演的相關資金融通管道，例如，公司發行新股時，券商可提供員工和原股東股款繳納的資金融通服務，以打通企業籌資環節，提升券商投行業務服務價值。

在客戶資產部位方面，朝優化客戶資產部位效率方向推動，以總歸戶和涵蓋在途款券的概念，協助券商創造出低風險款券投資和借貸模式。

而在數位金融應用上，陳俊宏建議，加速推動券商遠距服務可適用身分認證機制，並擴大客戶於線上進行交割款帳戶設定、出入金和扣款應用模式，提升券商多元攬客能力。

此外，由於資訊安全和金融詐騙等問題層出不窮，陳俊宏期有效結合主管機關、金融周邊單位、券商和第三方資訊業者力量，共同建立一套資安管理標準並全面納入監管，做好全方位資安防護。

陳俊宏也提到，應發揮券商實踐社會公益的角色，積極推動普惠金融投資，並邀證券同業共同推行 ESG，一起積極投入環境、社會和公司治理、擴大企業和產業影響力。