〈貴金屬盤後〉押注Fed放緩升息 黃金本周亮眼漲逾3% 7月跌幅收斂

投資人押注美國聯準會 (Fed) 放慢升息步調，美元持續回軟，黃金期貨周五 (29 日) 連續第三日上漲，本周累計勁揚逾 3%，表現亮麗，但仍未能收復 7 月所有失地，月線收黑。

12 月交割的紐約黃金期貨價周五收盤上漲 12.60 美元或 0.7%，報每盎司 1781.80 美元。

根據道瓊市場數據，交易最熱絡的黃金期貨本周共上漲約 3.2%，7 月下跌 1.4%。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，黃金多頭 7 月被 Fed 和幾乎所有國家央行激進的升息預期嚇壞了，因此美元和美債殖利率本月原本一路狂飆，為黃金埋下月線收黑的伏筆。

Kinesis 市場分析師 Rupert Rowling 表示，Fed 主席鮑爾周三召開決策會後記者會過後，黃金期貨共大漲約 40 美元，因市場對鮑爾談話的解讀是，Fed 接下來的升息幅度將縮小。黃金因而收復本月部分失地，本周周線也收紅。

美國商務部周五公布，Fed 決策偏好參考的通膨指標——核心個人消費支出 (PCE) 物價——6 月的年增率為 4.8%，高於市場預期的持平，鞏固 Fed 繼續升息的預期。

數據出爐後，美元一度攀高，但很快就翻黑，紐約尾盤下滑 0.2%。美債殖利率也走低，10 年期的殖利率下降 3.9 個基點至 2.638%。

Insignia 的 Karnani 認為，除非美元重挫、美國升息預期在 11 月之前觸頂，黃金才有可能回到 2000 美元。

全球第二大黃金消費者印度推出第一家國際黃金交易所，希望提升市場透明度。

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