〈貴金屬盤後〉美陷技術性衰退、Fed升息可能減速 黃金白銀跳漲

美國周四 (28 日) 公布第 2 季經濟萎縮，符合技術性衰退定義，加上聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示 9 月升息幅度將視經濟數據而定，被交易員解讀 9 月可能僅升 2 碼，兩項消息帶動黃金期貨勁揚 1.8%，白銀跳漲近 7%。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 31.20 美元或 1.8%，報每盎司 1750.30 美元，這是 3 月以來最大單日漲幅。

9 月交割的白銀期貨上漲 1.27 美元或約 6.8%，報每盎司 19.868 美元，是 6 月 30 日以來最高收盤價。

黃金和白銀都受益於鮑爾的談話。道明證券大宗商品策略部門主管 Daniel Ghali 說，鮑爾的談話似乎轉向，朝放慢升息步調的方向前進，這會引導美元和美債殖利率下滑，有利於黃金和白銀。

ICE 美元指數 (DXY) 周四上漲不到 0.1%

在鮑爾的談話鼓舞金銀行情之後，美國的國內生產毛額 (GDP) 進一步鞏固漲勢。美國商務部公布，第 2 季實質 GDP 年減 0.9%，是連續第二季萎縮，符合經濟衰退的技術性定義。

黃金和白銀的漲勢也和 Fed 談話引發的軋空買盤有關，Ghali 表示，很多交易員最近剛開始放空黃金，是 2019 年以來首見，現在則忙著回補空頭部位，黃金還有一些人站在空方，但白銀幾乎沒有，因此白銀漲勢較明顯。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，鮑爾未對 9 月做出明確承諾，加上 GDP 步入技術性衰退，讓投資人相信 Fed 可能比預期更快放慢升息步調。

他指出，黃金和白銀之前都被超賣，因而有今日的反彈。「黃金現在可能更接近底部，就算沒有大漲，應該也會從低點慢慢回升。」

黃金和白銀今年夏天都被強勢美元和美債殖利率打壓，黃金已經連跌五周，並在本月稍早觸及去年第 1 季以來最低價位，白銀則一度跌到兩年多低點。

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