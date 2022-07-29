〈財報〉Roku Q2業績遠遜於預期 Q3財測更黯淡 盤後崩跌逾25%

串流影視設備大廠 Roku (ROKU-US) 周四 (28 日) 盤後公布第二季營收和獲利遜於分析師預期，對經濟衰退的前景表達擔憂，加上第三季財測遠低於預期，令盤後股價崩跌超過 25% 。
近時確認，Roku 周四收低 2.01%，盤後重挫 21.77 美元或 25.56%，每股報 63.40 美元。
Q3 財測關鍵數據 vs 華爾街預期
- 營收：7 億美元 vs. 9.02 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
Roku 第三季營收估值遠低於華爾街預期，並稱由於市場波動，將撤回對全年營收成長的預測。
Q2 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期
- 營收： 7.64 億美元 vs. 8.05 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- EPS：虧損 82 美分 vs. 虧損 69 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)
Roku 將財務業績糟糕歸咎於通膨和供應鏈問題等宏觀經濟狀況，並補充，本季廣告市場將繼續受到影響，且消費者支出將放緩，恐挫傷公司 Roku TV 和相關硬體設備的銷售業績。
該公司第二季削減營運費用，並放緩人力招聘。Roku 在給股東的一封信中表示：「我們認為，這樣的回落反映 2020 年疫情大流行開始的情形，當時營銷者為宏觀經濟不明確作準備，快速削減對所有平台的廣告支出。」
Roku 表示，本季廣告商削減對電視廣告的預算，凸顯經濟衰退引起的擔憂情緒正導致企業撤回營銷支出。
無獨有偶，臉書母公司 Meta (META-US) 本周也公布黯淡的第二季財報，其高層警告「宏觀經濟的不明確性」以及「廣告需求環境疲軟」也將延續至本季。
此外，同樣仰賴線上廣告的 Snap (SNAP-US) 和推特 (TWTR-US) 也公布疲弱的第二季財務業績，同樣表示廣告市場艱困且恐怕近期內不會回復。