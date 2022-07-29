〈財報〉Roku Q2業績遠遜於預期 Q3財測更黯淡 盤後崩跌逾25%

串流影視設備大廠 Roku (ROKU-US) 周四 (28 日) 盤後公布第二季營收和獲利遜於分析師預期，對經濟衰退的前景表達擔憂，加上第三季財測遠低於預期，令盤後股價崩跌超過 25% 。

近時確認，Roku 周四收低 2.01%，盤後重挫 21.77 美元或 25.56%，每股報 63.40 美元。

Q3 財測關鍵數據 vs 華爾街預期

營收：7 億美元 vs. 9.02 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

Roku 第三季營收估值遠低於華爾街預期，並稱由於市場波動，將撤回對全年營收成長的預測。

Q2 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收： 7.64 億美元 vs. 8.05 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

EPS：虧損 82 美分 vs. 虧損 69 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

Roku 將財務業績糟糕歸咎於通膨和供應鏈問題等宏觀經濟狀況，並補充，本季廣告市場將繼續受到影響，且消費者支出將放緩，恐挫傷公司 Roku TV 和相關硬體設備的銷售業績。

該公司第二季削減營運費用，並放緩人力招聘。Roku 在給股東的一封信中表示：「我們認為，這樣的回落反映 2020 年疫情大流行開始的情形，當時營銷者為宏觀經濟不明確作準備，快速削減對所有平台的廣告支出。」

Roku 表示，本季廣告商削減對電視廣告的預算，凸顯經濟衰退引起的擔憂情緒正導致企業撤回營銷支出。

無獨有偶，臉書母公司 Meta (META-US) 本周也公布黯淡的第二季財報，其高層警告「宏觀經濟的不明確性」以及「廣告需求環境疲軟」也將延續至本季。

此外，同樣仰賴線上廣告的 Snap (SNAP-US) 和推特 (TWTR-US) 也公布疲弱的第二季財務業績，同樣表示廣告市場艱困且恐怕近期內不會回復。