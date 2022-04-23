串流影視業吹逆風 分析師喊買Roku

串流影視設備大廠 Roku (ROKU-US) 周五 (22 日) 雖然獲得分析師背書，但股價持續下跌。

Wedbush 分析師 Michael Pachte 給予 Roku「優於大盤」的評級，並維持 150 美元的目標價，稱該串留影視平台仍是「健全的長期投資。」

Roku 股價過去一年受重創，係因投資者擔心該公司無法維持疫情時期的高成長，令其股價單就今年下跌近 60%。然而，Pachte 周五研究報告指出，雖然 Roku 仍面臨很多不利因素，但也有很多亮點遭忽視。

Roku 將於 4 月 28 日公布財報。該分析師當前的模型預測，Roku 活躍用戶人數將季增 1.7%，為 2017 年以來最低成長率，這係因與 2020 年和 2021 年相比，通貨膨脹、供應鏈中斷和需求下降等宏觀經濟不利因素令成長速度下降。

但長期而言，仍有幾個因素可以抵消此成長降速趨勢。

他認為 Roku 可維持營收成長速度，因為大部分廣告投放仍以電視為主，而且很有可能轉向串流平台。

此外，Roku 仍處於其國際擴張的早期階段，意味該公司仍有巨大潛在市場可推動成長。

更甚者，Netflix (NFLX-US) 近期漲價且未來計劃打擊帳密共享，Roku 可能會從中受益。倘若 Netflix 湧現大量用戶並稍後在 Roku 平台上重新訂閱，Roku 就能在 Netflix 持續訂閱的營收中分得一杯羹，且在通貨膨脹的環境中，串流媒體服務的成本上升，也可能迫使用戶選擇內嵌廣告的免費版服務，例如 Roku Channel。

「到 2030 年之前，我們假設 Roku 將成為全球卓越的串流媒體平台之一，並且至少與當今的有線電視網絡保持一致。」他寫道。

Roku 周五下跌 2.46 美元或 2.47%，收 97.09 美元，交易時間創 52 周新低。追蹤 Roku 股票的 29 位分析師中，76% 給予買進或加碼評級，10% 建議續抱，另有 14% 分析師認為該減持或出售。