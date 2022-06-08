可能被Netflix收購？這項傳言近日在Roku內部甚囂塵上

《Business Insider》報導，串流媒體服務 Netflix (NFLX-US) 可能會收購美國串流媒體機上盒製造商、影音廣告市場的主要參與者 Roku (ROKU-US)。

報導引述消息人士的話說，有關這個問題的傳言過去幾周一直在 Roku 內部流傳。

Roku 股價在周三 (8 日) 盤前上漲逾 5%；Netflix 下跌逾 1%。

分析人士認為，如果這筆交易真的按計畫進行，那麼這可能對兩家公司都有利。畢竟，去年，由於對機上盒的需求疲軟，Roku 股價下跌約 80%。但在此同時，該公司及早創建可靠的影音廣告平台，帶來可觀的利潤。

Netflix 可望在其服務上投放廣告，這可能是更平價的訂閱方案套餐之一。現在，由於競爭加劇和訂戶流失，該公司正面臨困難。但與 Roku 的交易可以幫助抵消這些損失。

截至發稿為止，兩家公司都未發表評論。

Roku 和 Netflix 之間的歷史悠久而複雜，且彼此聯繫緊密。在 2000 年代初期，Roku 的創始人兼 CEO 伍德 (Anthony Wood( 為 Netflix 開發了一個機上盒。當時，Netflix 的聯合創始人兼 CEO 黑斯廷斯 (Reed Hastings) 支持該方案；但之後他在 2014 年表示，這家串流媒體巨頭不再對品牌機上盒感興趣。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，Netflix 已完全停止了在俄羅斯的服務。