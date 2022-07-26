TCL華星光電董座將赴美訪蘋果 傳目標搶下筆電、平板訂單

中國面板大廠華星光電 (CSOT) 據傳正積極搶進蘋果 (AAPL-US) IT 產品供應鏈，南韓媒體 The Elec 今 (26) 日報導，業內人士透露，華星光電母公司 TCL 集團董事長李東生將於近期訪問蘋果，試圖搶進蘋果面板供應鏈，恐威脅目前 LGD、京東方的供應地位。

報導指出，李東生計劃本周與中國面板設備廠和三星電子會晤後，前往日本訪問 JOLED，再赴美拜訪蘋果，業內人士推測，李東生此次訪問蘋果目標取得蘋果 MacBook 或 iPad 等 LCD 面板訂單。

華星光電目前正積極與京東方一較高下，華星光電在電視面板上有一定競爭力，不過，IT 產品、手機目前面板市占率都不如京東方，京東方目前是蘋果 MacBook、iPad 主要供應商之一。

研調 Omdia 預測，京東方今年蘋果 MacBook 面板市占率排名排名第三，iPad 面板出貨排名第一。業內人士指出，華星光電正試圖增加 IT 產品的市占率，且為打進蘋果 iPhone OLED 供應鏈，今年上半年還成立生產小組。

華星光電此舉已威脅到 LGD、京東方目前供應地位，業內人士認為，隨著競爭對手增加，面板價格競爭強度可能會增加，恐威脅到目前供貨單價。