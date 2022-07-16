〈財報前瞻〉電商寒冬 亞馬遜Q2表現恐不佳 巴克萊：Q3可望沒那麼慘

亞馬遜 (AMZN-US) 2 周後將公布第二季財報，華爾街預期將會聽到壞消息。

目前華爾街共識估計為營收 1195 億美元，僅年增 4%，每股獲利 16 美分。分析師預計，亞馬遜的核心電商業務成績將較去年同期下降，係因該業務疲於應對消費者需求疲軟、宏觀經濟環境困難以及較困難的年度比較門檻。

一些分析師擔心第三季 (9 月止) 財測恐也會遜於當前共識預期。

但巴克萊分析師 Ross Sandler 周五研究報告指出，「亞馬遜很有機會公布不那麼可怕的第三季財測。」

他表示，機構投資者對營業利益的預期「與我們所聽到的一樣糟糕」，但他仍認為，第三季商業總價值 (GMV) 有機會看到 2 位數的成長率，以及資本支出下降。「我們認為，有關燃料、運費、勞動力和低生產率導致成本額外增加的情形可望出現減弱的早期跡象，但並非全面清楚的跡象。」

他警告，亞馬遜將不得不再次減持電動卡車廠 Rivian (RIVN-US) 的股份約 40 億美元 (亞馬遜上一季對 Rivian 造成 38 億美元的打擊)，但投資者可能略過該因素不計。

亞馬遜先前公布的第二季財測是營收 1160 億美元至 1210 億美元，其中包括外匯阻力。營業利益則預計介於 10 億美元至 30 億美元之間。

Sandler 指出，通路檢查顯示美國和歐洲的需求放緩，但亞馬遜的表現應優於電商同業，因為亞馬遜的產品組合中有少量的非自由裁量支出 (民生必需品)，例如基本的生鮮雜貨。

他認為，亞馬遜營收成長加速以及營業利益改善，將足以讓其股價上漲。

然而，仍有一些阻力抵銷，Sandler 已下調對亞馬遜網路服務 AWS 的前景預期，且他認為亞馬遜的廣告業務也無法倖免於廣泛廣告支出放緩的衝擊。但他維持對亞馬遜股票的「加碼」評級，目標價定在每股 195 美元，約較現行股價上漲 75%。

亞馬遜周五上漲 2.92 美元或 2.64%，收每股 113.55 美元